Aeroporto di Cagliari, nel 2022 registrata la seconda migliore performance della sua storia con più di 4 mln di passeggeri

L’aeroporto di Cagliari chiude il 2022 con 4 milioni 386.207 passeggeri, la seconda migliore performance della sua storia, dopo il record del 2019, quando ne erano transitati 4 milioni 739.077. Rispetto al 2021 il numero di viaggiatori, fra arrivi e partenze, è aumentato del 60,2%, secondo dati diffusi stamane dalla società di gestione dello scalo, la Sogaer: sono transitati a Cagliari 1.648.064 passeggeri in più. Il picco è stato raggiunto a luglio con 582.497.

I voli nazionali hanno portato nell’aeroporto del Sud Sardegna 3 milioni 337.815 viaggiatori, il 47,7% in più rispetto al 2021. Maggiore è stata la crescita, grazie alla ripresa post pandemia, dei passeggeri sulle rotte internazionali: 1.048.155 tra arrivi e partenze, +119,1%.

In aumento anche i movimenti degli aerei: nel 2022, tra atterraggi e decolli, lo scalo ha raggiunto quota 33.288, con un aumento del 39% rispetto al 2021.

Le rotte della continuità territoriale – che collegano Cagliari con Roma Fiumicino e Milano Linate e, nel 2022, rappresentano il 31,9% del traffico passeggeri nazionali – registrano complessivamente 1.065.567 transiti tra arrivi e partenze, ovvero +35% nel confronto con il 2021. In crescita del 2,4% anche il traffico di voli privati. “In un solo anno siamo riusciti a far crescere il nostro traffico di oltre 1,6 milioni di passeggeri, una spinta decisiva per allontanarci dalle performance negative legate alla pandemia”, commenta l’ad della Sogaer, Renato Branca. “Da sottolineare, inoltre, che il 2022 in termini di bilancio economico è stato il migliore nella storia di Sogaer nonostante l’impennata dei prezzi dell’energia elettrica con un incremento dei costi di oltre 2,5 milioni di euro”.

In vista della stagione estiva, sono previsti lavori – concentrati nei mesi invernali per attenuare i disagi – nell’aerostazione, all’interno e all’esterno, sulla pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridge, le toilette e altre infrastrutture, per un investimento di circa 6 milioni di euro.

”Sogaer ha adottato procedure operative ad hoc”, precisa Branca, per evitare riduzioni di capacità e limitazioni del traffico aereo che, al momento, ci hanno consentito di garantire il 100% del traffico passeggeri rispetto a quanto programmato a inizio stagione”.

Nella Winter Season Cagliari è collegata da voli diretti di linea con 33 destinazioni (24 nazionali e 9 internazionali), mentre la prossima stagione estiva debutterà

il primo collegamento intercontinentale di linea diretto operato dalla Sardegna: il 22 giugno prossimo decolleranno i nuovi voli fra Cagliari e Dubai della compagnia flydubai che avranno frequenza trisettimanale,ogni martedì, giovedì e sabato.