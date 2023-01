Clabo, la controllata Howard McCray conclude nuovi accordi commerciali negli USA per 750 mila dollari

Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e distribuzione alimentare tradizionale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A comunica che la società statunitense Howard McCray ha concluso due accordi commerciali per un valore complessivo di USD 750 mila (Euro 710 mila) con 2 catene di retail operanti nell’ambito del canale Ho.Re.Ca.. I due accordi commerciali fanno riferimento a consegne da effettuarsi nell’anno 2023 relativamente a prodotti della linea “Dairy – Multipurpose”. La società comunica inoltre che l’esercizio appena concluso ha registrato Ricavi Totali Consolidati prossimi ai 60 milioni di Euro e superiori alle previsioni di 52-55 milioni di Euro grazie al buon andamento delle vendite sul mercato USA. I KPIs relativi al IV trimestre 2022 saranno comunicati a margine del Consiglio di Amministrazione convocato per il 31 gennaio p.v. anche per deliberare in merito al calendario societario per il 2023. Il presidente ed amministratore delegato di Clabo S.p.A., Pierluigi Bocchini, nella foto, ha dichiarato: “Chiudiamo un anno particolarmente complesso per Clabo durante il quale abbiamo dovuto far fronte non solo alle difficoltà di approvvigionamento, ai costi crescenti delle materie prime, dei trasporti e dell’energia ma anche ad una vicenda giudiziaria, quella del sequestro, che si è rivelata del tutto infondata ma che ci ha assorbito una notevole quantità di denaro, tempo ed energie. Nonostante ciò, il Gruppo ha dimostrato la sua forza e la sua solidità raggiungendo un livello di Ricavi superiore rispetto alle previsioni. Un sentito ringraziamento va a tutti collaboratori che hanno dimostrato uno straordinario spirito di sacrificio e di attaccamento alle aziende del Gruppo Clabo. Per quanto riguarda il 2023 non è semplice fare previsioni ma lavoreremo, come sempre, per proseguire nel nostro percorso di crescita.”