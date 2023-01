Matthews International si aggiudica ordini per oltre 200 mln di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 per il business delle soluzioni energetiche

Matthews International Corporation, fornitore globale di tecnologie industriali e attrezzature per l’energia rinnovabile, ha annunciato oggi che gli ordini totali ricevuti dalla Società durante il primo trimestre fiscale 2023 per la sua attività di soluzioni di accumulo di energia hanno superato i 200 milioni di dollari. Gli ordini sono stati ricevuti da diversi produttori di veicoli elettrici (“EV”), celle a combustibile e batterie per fornire attrezzature e servizi a questo business in rapida crescita.

Matthews International Corporation è fornitore globale di tecnologie industriali, prodotti commemorativi e soluzioni di marca. Il segmento tecnologie industriali progetta, produce, distribuisce e fornisce servizi per tecnologie e soluzioni high-tech personalizzate per lo stoccaggio dell’energia, la marcatura, la codifica e l’automazione industriale. Il segmento della commemorazione è fornitore leader di prodotti commemorativi, inclusi memoriali, cofanetti, prodotti correlati alla cremazione e attrezzature per la cremazione e l’incenerimento, principalmente per i clienti di cimiteri e pompe funebri che aiutano le famiglie a passare dal dolore al ricordo. Il segmento SGK Brand Solutions è fornitore leader di soluzioni di imballaggio ed esperienze con il brand che aiutano le aziende a semplificare il loro marketing, potenziare i loro marchi e fornire valore. La Società ha circa 12.000 dipendenti in oltre 26 paesi in sei continenti impegnati a fornire prodotti e servizi della massima qualità.

“Siamo molto lieti di vedere la forza costante degli ordini per le nostre soluzioni di accumulo di energia. Questo numero di ordini riflette l’interesse del settore per la natura proprietaria delle nostre soluzioni uniche”, ha affermato Joseph Bartolacci, nella foto, Presidente e CEO di Matthews. “Negli ultimi due anni fiscali, la nostra attività di soluzioni di accumulo di energia è più che triplicata. Con questi ordini, per l’anno fiscale corrente siamo potenzialmente sulla buona strada per un altro anno di crescita molto significativa”.