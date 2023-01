Generalfinance, il turnover del 2022 supera i 2 mld

Generalfinance ha chiuso l’esercizio 2022 con un turnover complessivo pari a 2,01 miliardi di Euro e un flusso di erogazioni pari a 1,67 miliardi, dati sostanzialmente in linea a quanto anticipato nel forecast presentato al mercato in data 4 novembre, nell’ambito dell’illustrazione del nuovo piano industriale 2022-2024. Massimo Gianolli, nella foto, Amministratore Delegato di Generalfinance, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo risultato. In un anno per noi molto impegnativo, che ci ha visti finalizzare l’unica IPO sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, siamo riusciti a mantenere una forte focalizzazione sull’attività commerciale e a servire con efficacia le imprese clienti in un momento in cui le aziende, a causa delle turbolenze sul fronte economico internazionale, hanno particolare necessità di finanziamento del capitale circolante. Superiamo per la prima volta i 2 miliardi di turnover annuale a fronte dei circa 1,4 miliardi del 2021, con un incremento annuale del 43%, a fronte di una crescita del settore del factoring – rilevata da Assifact a fine novembre – intorno al 16%. Nel 2022 abbiamo erogato alle imprese nostre clienti circa 1,7 miliardi di euro, oltre 550 milioni di liquidità aggiuntiva rispetto al 2021. Ritengo che questo dato meglio di tutti rappresenti la forte valenza del nostro business e l’impatto positivo che esprime, anche a livello sociale: l’attività di finanziamento di Generalfinance consente di mantenere vivi siti produttivi, posti di lavoro, realtà industriali storiche, il tutto a vantaggio dei territori in cui siamo operativi. Nei giorni scorsi ho voluto ringraziare e brindare per questo successo con tutto il mio team riunito nelle sedi di Biella e di Milano. Un plauso particolare spetta alla squadra commerciale che si è distinta per dedizione, costanza e soprattutto per professionalità.”