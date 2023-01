Stellantis al top nazionale nel mercato dei veicoli Lev

Il gruppo Stellantis (nella foto, il ceo Carlos Tavares) ha chiuso il 2022 al primo posto in Italia nel mercato dei veicoli Lev, quelli a basse emissioni con la spina. In uno scenario di mercato particolarmente complesso per molteplici fattori, il gruppo rafforza la sua supremazia in tutti i più rilevanti segmenti di mercato consolidando il suo ruolo di leader della transizione ecologica nell’automotive, si legge in una nota della società.

Secondo i dati forniti da Dataforce, Stellantis ottiene nel mercato delle vetture e veicoli commerciali leggeri Lev una quota del 32,4%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto al 2021, nell’ambito di un mercato italiano che sul fronte dei LEV pesa l’8,2%. Nel mercato autovetture, i Suv Jeep Made in Italy Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid e la Fiat Nuova 500 elettrica sono i tre modelli più venduti nel mercato Lev. Ancora più rilevante la leadership Lev di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali, dove Stellantis cresce di 21 punti percentuali rispetto al 2021 raggiungendo il 48,2%: in sintesi, un veicolo su due è del gruppo Stellantis. In particolare, secondo i dati Dataforce, in prima e seconda posizione ci sono Fiat Professional (16,4%) e Opel (16,2%).