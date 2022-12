Atlantia, proseguono le attività verso la nuova Governance post delisting

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, nella foto l’a. d. Carlo Bertazzo, riunitosi a seguito del delisting delle azioni da Euronext Milan a far data dal 9 dicembre scorso: – ha confermato l’Italia quale Stato membro d’origine – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater, n. 4 del D.lgs. 58/1998 e dell’art. 65-decies del Regolamento Emittenti – in quanto emittente di obbligazioni aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000 quotate sul mercato regolamentato irlandese; – ha preso atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b, del Regolamento Emittenti, Atlantia S.p.A. non sarà più soggetta all’obbligo di predisposizione e pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall’articolo 154-ter D.lgs. 58/1998 e che la Società non procederà più alla pubblicazione, su base volontaria, delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all’art. 82-ter del Regolamento Emittenti; – ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna dai Consiglieri e dai Sindaci della Società con efficacia a far data dall’Assemblea dei Soci che sarà convocata, nei tempi tecnici previsti, per il rinnovo degli organi sociali, attribuendo di conseguenza al Presidente le deleghe gestionali ad interim dal 1 gennaio 2023 e fino a tale assemblea.