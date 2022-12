PLC System ha sottoscritto un contratto per la costruzione di 4 impianti fotovoltaici da 1 MW

Si rende noto che la società PLC System S.r.l. (nella foto, l’a. d. Fabio Sarnataro) ha sottoscritto un contratto per la costruzione di 4 impianti fotovoltaici in Sicilia, dalla potenza di 1 MW ciascuno, con un primario operatore del settore fotovoltaico in Italia e all’estero. Il contratto ha un corrispettivo complessivo pari a oltre Euro 2 milioni. Il contratto, ai termini e alle condizioni pattuite, contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura, comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori, penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato e premi di accelerazione. Si prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è atteso entro il terzo trimestre del 2023. La sottoscrizione del contratto rappresenta una ulteriore crescita di PLC nel segmento dell’ingegneria e costruzione, con particolare riferimento al settore del fotovoltaico, tecnologia di rilevanza strategica per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.