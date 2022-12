Itway, 600 euro ad ogni dipendente

ARERA – Autorità di regolazione dell’energia Reti e Ambiente – informa che la spesa energetica è salita a 1.322 euro annui per una “famiglia tipo. Un fardello sempre più pesante nonostante l’azione di ARERA che, con un intervento straordinario, ha impedito un aumento del 100% legato al balzo del gas. L’Unione Europea ed il Governo italiano devono intervenire in modo ancora più deciso per salvare il potere di acquisto delle famiglie e tutelare le aziende; aumenti del tutto ingiustificati che dipendono da fenomeni esogeni al nostro Paese, come la guerra in Ucraina. Alcune aziende italiane stanno mostrando una grande sensibilità verso questo problematico tema ed Itway è tra queste. In una nota diffusa a tutti i dipendenti, il fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Itway Giovanni Andrea Farina (nella foto) e il vice presidente esecutivo Cesare Valenti comunicano che nella mensilità di dicembre vi sarà una gradita sorpresa: 600 euro netti come contributo per il pagamento delle utenze domestiche. “In un contesto in cui i prezzi aumentano a dismisura per quanto riguarda sia alcuni beni di prima necessità che bollette energetiche e carburanti” dichiara il Presidente Giovanni Andrea Farina “abbiamo voluto essere vicini e dare un concreto aiuto ai nostri dipendenti, per ringraziarli della proficua collaborazione che ha reso grande il nostro Gruppo. Questa attenzione fa parte dei valori di Itway”. Per usufruire del bonus, sarà sufficiente presentare il modulo di autocertificazione insieme ai dettagli delle bollette ricevute in passato fino a superare i 600 euro e consegnarlo entro il 16 dicembre alla segreteria del personale. Non importa se il dipendente vive con i genitori, se abita da solo o con altri familiari o conviventi e non importa nemmeno se le utenze non sono intestate al dipendente ma il dipendente ne fruisce. La nota conclude dicendo “Auguriamo a tutti noi un domani sereno e pieno di soddisfazioni personali e professionali”.