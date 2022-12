eVISO si aggiudica un nuovo contratto di fornitura da 4 mln da un primario gruppo industriale

eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica di aver siglato un contratto per la fornitura di energia elettrica pari a 14 GWh, equivalente agli attuali valori di mercato dell’energia a circa 4 M€ per l’anno solare 2023, con un primario gruppo industriale trentino. L’accordo prevede, oltre la fornitura di energia, anche la disponibilità ad acquistare da parte di eVISO l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e in via di realizzazione del Gruppo. Infatti, le Società che hanno investito nella realizzazione di impianti fotovoltaici di proprietà per soddisfare il proprio fabbisogno energetico hanno con eVISO due possibilità: da un lato realizzare l’impianto fotovoltaico sul proprio tetto, utilizzare l’energia prodotta e cedere l’eccesso direttamente a EVISO, dall’altro realizzare l’impianto fotovoltaico in una zona diversa dal punto di consumo, su un terreno o un tetto adeguato, e vendere la totalità dell’energia ad eVISO con un contratto pluri-annuale, sposando così i contratti di produzione e consumo. Questa seconda opzione per le aziende è molto più semplice perché eVISO, grazie alla sua consolidata expertise e alla sua piattaforma digitale di proprietà, offre un servizio che si occupa di gestire tutta la parte burocratica semplificando così il processo di immissione dell’energia in rete. Sergio Amorini, Business Development Director di eVISO, ha commentato: “La proposta commerciale di eVISO si aggiorna continuamente. Offrire la possibilità di acquistare l’energia prodotta in eccesso dagli impianti industriali dei nostri clienti, a cui già eroghiamo energia, gli consente di investire con serenità nella costruzione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e migliorare così la propria bilancia energetica. Un servizio che il mercato apprezza e per questo ci sta dando soddisfazione”. Gianfranco Sorasio, Ceo di eVISO ha dichiarato: “I gruppi industriali stanno investendo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in primis fotovoltaica. Con la tecnologia proprietaria eVISO, in grado di effettuare fino ad 1 milione di operazioni di acquisto e vendita di energia sui mercati, le aziende possono produrre l’energia in un terreno o tetto congruo, cederla ad eVISO che si occupa della previsione e immissione in rete, e poi consumarla ovunque vogliano in tutta Italia. La quota di acquisto di energia da fonti rinnovabili da parte di eVISO è pari al 10% del totale. Il contratto di oggi dimostra il nostro interesse nel far aumentare significativamente tale quota.”