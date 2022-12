Fitch rivede l’outlook di Atlantia e ADR a stabile

L’agenzia di credit rating Fitch ha rivisto l’outlook di Atlantia (nella foto, l’a. d. Carlo Bertazzo) e Aeroporti di Roma (ADR) a stabile da negativo. Contestualmente, Fitch ha confermato il rating “BB” di Atlantia e “BBB-“ di Aeroporti di Roma (ADR). L’azione di rating riflette la sovraperformance operativa del gruppo materiale finora nel 2022 rispetto alle aspettative di Fitch. Ciò porta a un profilo di leva previsto all’interno della guida per la valutazione consolidata del merito di credito “BB+” dopo aver contabilizzato l’uso imminente di

ingente liquidità presso Atlantia per finanziare l’OPA volontaria delle proprie azioni (OPA) da parte di Schema Alfa SpA. La sovraperformance ha creato un certo cuscinetto per il rating, come crede Fitch

rende la valutazione del credito del gruppo molto più sostenibile per il rating attuale rispetto a

precedentemente ipotizzato. Di conseguenza, il rating dei titoli Atlantia si conferma a ‘BB’, un notch al di sotto del ‘BB+’ valutazione consolidata del merito creditizio di gruppo. Fitch continuerà a monitorare gli sviluppi del gruppo e rivedere ulteriormente il credito dopo aver ricevuto il nuovo piano strategico dai nuovi azionisti.