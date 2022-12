Cerved Rating Agency assegna a Greenthesis il rating di sostenibilità ESGe di classe “A”

Greenthesis S.p.A., nella foto l’a. d. Vincenzo Cimini, comunica con viva soddisfazione di aver ricevuto da Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating indipendente italiana specializzata, oltreché nel giudizio del merito creditizio di imprese non finanziarie, anche nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici – il rinnovo del rating di sostenibilità relativo all’intero Gruppo Greenthesis con un ESGe Score complessivo nella scala Cerved Rating Agency tale da determinare il passaggio dal precedente ESGe Rating “BBB” (conseguito dalla ex Ambienthesis SpA per l’esercizio 2020) all’attuale ESGe Rating “A”. Il punteggio ottenuto e l’analisi effettuata hanno preso a riferimento l’informativa non finanziaria per l’anno 2021. Come evidenziato dall’Agenzia nel rapporto emesso, “ Greenthesis mostra un’elevata capacità di gestione dei fattori di rischio e opportunità ESG, collocandosi alcuni punti sopra la mediana rispetto al campione di società del settore ‘Waste Management’. [ … ] Rispetto alle precedenti valutazioni, la Società consolida la propria performance ESG complessiva per la totalità delle aree di indagine prese in considerazione, posizionandosi nella fascia di performance alta con le aziende top performer del settore ‘Waste Management’ ”. Il rating di sostenibilità, valutazione alla quale la Società si sottopone in via volontaria, costituisce un altro rilevante elemento attraverso cui Greenthesis dà evidenza a tutti i portatori di interesse del proprio modello di business responsabile, volto a sviluppare un percorso di crescita virtuoso secondo ciascuno dei profili ESG. In merito, Giuseppe Farolfi, Sustainability & Corporate Social Responsability Manager del Gruppo, ha così commentato: “Il conseguimento di un giudizio di alto posizionamento per tutto ciò che riguarda l’ottimizzazione degli aspetti ambientali, la socialità d’impresa e il governo societario è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un ulteriore importante riconoscimento dell’impegno continuo profuso da ciascuna società del Gruppo Greenthesis in relazione ai molteplici aspetti che attengono alla sostenibilità della complessiva gestione aziendale, il tutto a dimostrazione di come un approccio ‘ESGe oriented’ sia funzionale a un sistema di impresa più resiliente e maggiormente in grado di creare valore, per l’impresa stessa ma anche per tutti gli stakeholders di riferimento. Mi fa dunque particolarmente piacere poter condividere questo risultato con tutti i colleghi del Gruppo, il cui lavoro e impegno quotidiani sono alla base degli importanti obiettivi sin qui raggiunti, tappe di un percorso volto a conseguire sempre nuovi miglioramenti”.