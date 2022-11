Salute, sono state riprodotte le ghiandole surrenali in laboratorio

Riprodotte per la prima volta ghiandole surrenali in laboratorio da cellule staminali. Il risultato può aiutare a sviluppare trattamenti per le condizioni in cui queste ghiandole non funzionano correttamente. Ad aver raggiunto il risultato sono i ricercatori dell’Università della Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Le ghiandole surrenali si trovano nei reni e producono molecole coinvolte nel nostro metabolismo, nella nostra risposta allo stress e nella produzione di ormoni sessuali, riferiscono i ricercatori. In passato, precedenti tentativi di far crescere piccole versioni delle ghiandole da cellule staminali pluripotenti indotte non sono riusciti a creare qualcosa di simile al ghiandole presenti nel corpo. Ora, Kotaro Sasaki dell’Università della Pennsylvania e i suoi colleghi hanno coltivato cellule staminali pluripotenti derivate dal sangue di tre persone in ghiandole surrenali larghe circa 2 millimetri. Le ghiandole cresciute in laboratorio contenevano tutti i principali tipi di cellule e le caratteristiche che si trovano nelle ghiandole di un feto nel secondo trimestre di gravidanza. Anche il modello dell’attività genica era simile tra le ghiandole cresciute in laboratorio e quelle fetali. Inoltre, le ghiandole cresciute in laboratorio hanno prodotto l’ormone cortisolo legato allo stress, così come il pregnenolone, una molecola che il corpo utilizza per produrre molti ormoni, tra cui testosterone, estrogeni e progesterone.

“Le nostre ghiandole surrenali hanno praticamente tutto ciò che vedresti in quelle di un feto durante lo sviluppo iniziale – afferma Sasaki – poiché le ghiandole surrenali producono molti ormoni critici che sono essenziali per la vita, avere un modello accurato di come si sviluppano fornirà un modo per capire come possiamo trattare le condizioni in cui le persone mancano di importanti ormoni surrenali come il cortisolo”.

Lo studio, dicono i ricercatori, potrebbe anche aiutare persone con altre condizioni legate agli ormoni come la sindrome dell’ovaio policistico o l’ipertensione. Il team ha trascorso tre anni a stabilire il cocktail preciso di sostanze chimiche del fattore di crescita che dovevano essere aggiunte per consentire alle singole cellule staminali di crescere ciascuna nelle ghiandole surrenali fetali nell’arco di sei settimane. Sasaki e i suoi colleghi stanno attualmente lavorando per estendere i tempi di sviluppo delle cellule.