algoWatt: sottoscritto nuovo accordo triennale con multinazionale leader nei settori elettrificazione, automazione e digitalizzazione

algoWatt S.p.A., nella foto il presidente Stefano Neri, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica di aver stipulato un importante accordo quadro con una multinazionale europea, leader nei settori strategici dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione, per la fornitura di servizi professionali per la progettazione e sviluppo software per i sistemi di telecontrollo della distribuzione elettrica. Si tratta di un ambito di attività molto qualificante e ad elevato tasso di professionalità e competenza, che algoWatt svolge da anni in partnership con la suddetta multinazionale, che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e internazionalità da quasi due secoli. L’accordo quadro, che durerà fino a luglio 2025, prevede l’erogazione di servizi professionali e di servizi a corpo nell’ambito dei sistemi di telecontrollo della rete di distribuzione elettrica; i servizi erogati potranno riguardare attività di progettazione e sviluppo software, consulenza professionale ed attività di assistenza e manutenzione per la gestione dei sistemi hardware e software oggetto dell’accordo.