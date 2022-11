Università di Bologna, Giorgio Parisi riceverà il Sigillum Magnum

Giorgio Parisi, nella foto, Premio Nobel per la Fisica 2021, riceverà il Sigillum Magnum dell’Università di Bologna, massima onorificenza conferita dall’Alma mater. La cerimonia si terrà presso l’Aula Magna di Santa Lucia Lunedì 28 novembre, alle 17.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, Pierluigi Contucci, docente Unibo di Fisica Matematica, farà un’introduzione sul grande studioso e fisico che, a seguire, terrà una Lezione magistrale dal titolo “Scienza e Pace”. Infine, il Rettore Molari gli consegnerà il Sigillum Magnum di Ateneo.

Giorgio Parisi, tra i migliori fisici del mondo, è noto soprattutto per la scoperta della relazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala degli atomi a quella dei pianeti. Nato a Roma, dopo aver conseguito la laurea in fisica a La Sapienza nel 1970, ha lavorato come ricercatore presso i Laboratori nazionali di Frascati dell’INFN e ha trascorso diversi soggiorni di studio all’estero (alla Columbia University a New York, all’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a Bures-sur-Yvettes, Francia e l’Ecole Normale Supérieure di Parigi).