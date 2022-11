Rinascente celebra Diabolik

“Colpo alla Rinascente” è il nome dell’inedito straordinario con cui Rinascente celebra i 60 anni di Diabolik, il cattivo più longevo della storia del fumetto noir italiano. Il criminale trasformista, che grazie alle maschere può calarsi nei panni di chiunque, è nato a Milano nel novembre 1962 dalla fantasia delle sorelle Angela e Luciana Giussani e con oltre novecento albi editi da Astorina è entrato insieme alla compagna Eva Kant nell’immaginario collettivo tanto da ispirare film, canzoni e romanzi. Per il lancio dell’albo illustrato, in 365 mila copie, è stata approntata una performance in grande stile: alle 20 in punto all’esterno della Rinascente è scattato l’evento durante il quale Diabolik ed Eva, impersonati da attori-acrobati, porteranno a compimento il colpo calandosi lungo la facciata dello store. Diabolik, vestendo i panni dell’amministratore delegato, con diversi colpi di scena riuscirà a svaligiare il caveau, al cui interno c’è una copia limitata dell’albo che li vede protagonisti e che da qualche giorno era spuntato al lato del Duomo, insieme a due bellissimi esemplari dell’automobile usata dal criminale, l’altrettanto famosa Jaguar E-Type. «Ho sempre sognato di far parte di un fumetto – racconta entusiasta Pierluigi Cocchini, nella foto, AD di Rinascente – ma mai avrei immaginato che Diabolik ed Eva Kant potessero organizzare un ‘Colpo alla Rinascente’ e rendermi involontariamente loro complice: tutto questo è incredibile! Sono un appassionato di Diabolik sin da quando ero ragazzo e, con l’approssimarsi del 60° anniversario dalla sua prima uscita, abbiamo deciso di contattare la redazione Astorina è stato fantastico, insieme al nostro team, immaginare, lavorare e organizzare questo compleanno in un luogo simbolo di Milano come Rinascente in piazza Duomo». Al culmine della celebrazione l’arrivo del cast del film “Diabolik – Ginko all’attacco!”, il nuovo film firmato Manetti bros. con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone, e un party esclusivo. «Probabilmente quando le sorelle Giussani crearono Diabolik, nel 1962, mai avrebbero immaginato che, oggi, avremmo festeggiato il suo sessantesimo compleanno – racconta il direttore della casa editrice Astorina Mario Gomboli. Ma, essendo milanesi DOC, avrebbero certo apprezzato che i festeggiamenti fossero celebrati in un luogo emblematico della loro città. Come Rinascente». All’interno un’area dello store è dedicata all’offerta del merchandising con oggetti celebrativi e da collezione. Inoltre grazie alla collaborazione con Audible, società Amazon, il celebre fumetto è diventato anche una serie audio da ascoltare in cuffia. Il fumettista Giuseppe Palumbo è autore anche della cover della serie audio, le tre voci protagoniste sono di Francesco Venditti nel ruolo di Diabolik, Myriam Catania in quello di Eva Kant e Claudio Moneta che dà voce all’ispettore Ginko. L’ad Cocchini ha annunciato che l’iniziativa molto probabilmente sarà replicata anche in altre città, come Roma e Torino.