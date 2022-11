Distillerie Berta festeggia i suoi 75 anni con una nuova grappa

(di Tiziano Rapanà) Come festeggiare 75 anni di storia gloriosa? 75 anni di impegno profuso: 75 vendemmie, 300 stagioni vissute in comunione con la natura, 900 mesi tra alambicchi e barriques, 27375 giorni di cura costante… una vita d’azienda così piena, ancora viva e vitale, come la si onora? Con il debutto in società di Grappa Riserva 75 Anni, il nuovo prodotto che celebra l’importante traguardo delle Distillerie Berta. Questo è il modo di presentarsi al meglio, per dire al mondo che si è ancora qui a rivendicare il proprio posto conquistato nella società dei consumi. Sempre da caposcuola del mercato, tenendo ben presente i valori di una famiglia di distillatori che si rinnova da tre generazioni. Le Distillerie Berta è la storia di una realtà italiana che gira attorno al culto (ingiustamente sottostimato) della grappa. La nobile acquavite di vinaccia dovrebbe ricevere in dono un quadro raffigurante una lode armoniosa, ma la realtà è sempre ingiusta: la grappa non ha mai ricevuto degna attenzione dalla stampa. La storica azienda con sede a Casalotto Mombaruzzo nasce nel 1947 ad opera di Paolo Berta. Non a caso ho parlato di storia, perché si tratta della prima etichetta ad avere sperimentato e affinato l’invecchiamento della grappa in botti di legno. In quest’aria di celebrazione, il nuovo arrivato è un prodotto di alto lignaggio che si propone in edizione limitata (solo 3.800 bottiglie in tutto il mondo). La Grappa Riserva 75 anni si fa mostra al consumatore in un unico formato da 150 cl. L’aria eminente del prodotto è data dal confezionamento in una cassetta in legno di noce Canaletto americano lavorata e verniciata a mano. All’interno del pacchetto, nella pergamena interna sono presenti tre simboli, la mappa, la bici e la coccinella che rimandano al mito delle Distillerie Berta, ai segreti che hanno permesso di arrivare all’importante risultato raggiunto; sono inoltre inserite le varie annate di GrappaSelezione del Fondatore, una storica grappa dell’azienda invecchiata vent’anni, di cui si compone questa grappa, dal 1983 al 1994.

La Riserva 75 anni dal colore ambrato, è figlia dell’assemblaggio di dieci diverse annate di Selezione del Fondatore, l’etichetta più preziosa delle Distillerie Berta, una grappa di barbera e nebbiolo invecchiata. Lo si avverte dall’olfatto: il profumo è avvolgente, dominante, non c’è spazio per il già annusato; si percepisce l’aria della travolgente novità. Il profumo è un’overture che fa da preludio allo splendido concerto di sensazioni nelle quali spicca la frutta matura, la ciliegia, il tabacco, il cacao, la vaniglia.

tiziano.rp@gmail.com