Edison, ebitda a 938 milioni 

Il Consiglio di Amministrazione di Edison (nella foto, l’a. d. Nicola Monti) ha esaminato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022, che si è chiuso con una decisa crescita dei ricavi di vendita, in conseguenza dell’evoluzione dello scenario di riferimento e del ruolo chiave svolto dalla società sotto il profilo della sicurezza energetica del Paese.

I nove mesi del 2022 sono stati caratterizzati dal forte aumento dei prezzi dell’energia aggravato dagli effetti dell’invasione della Russia in Ucraina e dall’incertezza sulla sicurezza delle forniture di gas. Tale incremento dei prezzi, unitamente ai maggiori volumi venduti – per rispondere all’emergenza di approvvigionamento, Edison ha massimizzato la flessibilità del proprio portafoglio di importazione di gas –, ha spinto i ricavi di Edison a 22.842 milioni di euro (6.849 milioni di euro nello stesso periodo del 2021).

Più limitato l’incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) che si è attestato a 938 milioni di euro (da 676 milioni di euro), a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Al risultato hanno contribuito soprattutto la produzione termoelettrica e le attività gas. Tali fattori hanno più che compensato il calo della produzione idroelettrica, che ha risentito della bassa idraulicità del periodo, e l’impatto negativo del rialzo dei prezzi sulla marginalità delle vendite, soprattutto di energia elettrica, ai clienti finali. In questo scenario di incremento dei prezzi, Edison ha adottato azioni di protezione dei clienti che hanno pesato sulla redditività delle attività di vendita di energia.

Il Gruppo chiude i primi 9 mesi del 2022 con un risultato netto di 265 milioni di euro, in contrazione rispetto all’utile di 435 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021 che includeva effetti positivi non ricorrenti. Sul risultato incide in negativo l’applicazione dei decreti “Aiuti”, “Taglia prezzi” e “Sostegni-ter”. Si evidenzia, inoltre, che il tax rate nei primi nove mesi del 2022 è stato pari al 42%, rispetto a un livello medio normalizzato per le imprese compreso tra il 28% e il 32%.

L’indebitamento finanziario al 30 settembre 2022 è pari a 954 milioni di euro da 104 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L’incremento riflette, pur in presenza di un marcato miglioramento della performance industriale, il generale rialzo dei prezzi delle materie prime, che ha impattato sul capitale circolante prevalentemente legato alle vendite ai clienti finali, nonché i significativi investimenti per il rafforzamento nei business della transizione energetica.