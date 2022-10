Milano, arriva EICMA

È Milano la capitale mondiale delle due ruote. Sono infatti più di 1.300 i marchi della filiera di riferimento che saliranno quest’anno sul palcoscenico meneghino di Eicma. L’Edizione numero 79 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall’8 al 13 novembre prossimi in Fiera Milano a Rho, è stata presentata stamani al Belvedere del Grattacielo Pirelli di Milano alla presenza di Pietro Meda, presidente di EICMA S.p.A.; del presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri; del governatore Attilio Fontana; dell’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Terzi; dell’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello; del presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e di Maurizio Forte, direttore dell’ufficio di coordinamento promozione del made in Italy di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).L’evento espositivo più rilevante e longevo al mondo per l’industria della mobilità motociclista e ciclista rilancia la sua centralità unico, confermando il suo primato e un’attrattività internazionale con numeri pre-Covid. Il 58% degli espositori che occuperanno quest’anno i sei padiglioni del quartiere espositivo, uno in più rispetto al 2021, proviene infatti dall’estero, in rappresentanza di 43 differenti Paesi. Numerosi e importanti i ritorni tra le aziende, ma significative sono anche le nuove presenze: oltre il 20% degli espositori ha scelto di mettere in mostra per la prima volta il frutto di propri investimenti in Eicma. Le prime giornate dell’Esposizione saranno riservate a stampa e operatori: martedì 8 novembre l’esclusivo press day, mentre il mercoledì 9 vedrà la compresenza di decine di migliaia di visitatori tra giornalisti, operatori della comunicazione e professionisti del settore. Una due giorni ricca di conferenze stampa, presentazioni prodotto, convegni e visite delle istituzioni, eventi negli stand, networking e incontri di lavoro, che confermano la natura b2b e il valore istituzionale di Eicma. Da giovedì 10 a domenica 13 novembre, l’apertura al grande pubblico degli appassionati con gli ingredienti di successo della kermesse: novità, anteprime, la presenza di piloti e personaggi dello spettacolo. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova motocicli, test ride eBike ed altre iniziative promosse dagli espositori. Infine, grazie alla collaborazione strategica e al supporto dell’ICE l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, Eicma allestirà all’interno dei padiglioni un’area speciale dedicata alle start up italiane più innovative del settore, che potranno godere della visibilità offerta dell’Esposizione e proiettarsi sui mercati internazionali. “Eicma – ha detto il presidente Magri – si riconferma un appuntamento internazionale unico e imprescindibile per l’industria della mobilità su due ruote, il luogo dove non si può mancare. Sono il gradimento del pubblico e la partecipazione stessa delle aziende così significativa e importante, come anche il sostegno convinto dei nostri partner, a consegnare a questa edizione un significato di compattezza, che rappresenta anche una prova di forza di tutto il settore.