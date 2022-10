TraWell Co, approvato il piano strategico 2022-2027

Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co S.p.A., approva il Piano Strategico 2022-2027, individuando quattro aree prioritarie di crescita: nuove concessioni, miglioramento dei punti vendita, servizi digitali ed impegno per la piena espressione del valore del Gruppo. L’operatività di TraWell Co già dall’esercizio in corso esce positivamente trasformata dalla pandemia Covid-19 e si svilupperà su quattro grandi pilastri: – Rinnovi e acquisizione nuovi spazi commerciali in aeroporti a maggiore redditività, sfruttando le debolezze manifestate dai concorrenti, con un incremento delle vendite da 21ml attesi per il 2022 a 31,2ml attesi nel 2027. – Miglioramento dei punti vendita in ottica di aumenti dei profitti per ciascuna area, diversificazione dei prodotti venduti e fidelizzazione dei clienti, con l’obiettivo di portare l’EBITDA da 4.1ml attesi per il 2022 ai 7ml attesi per il 2027. – Espansione dell’offerta di servizi attraverso il canale digitale, sfruttando la partecipazione nella app di servizi digitali per viaggiatori www.sostravel.com, con effetti di incremento della spesa media per viaggiatore. – Ripresa delle attività di Investor Relations per comunicare più efficacemente i progressi dell’azienda, consentendo ai titoli azionari e Warrant 2024 di riflettere il valore generato dal Gruppo, ampliando la platea di investitori e migliorando la liquidità dei titoli quotati. Il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co, Rudolph Gentile (nella foto): “Siamo felici di poter presentare agli investitori internazionali un piano industriale coerente e dettagliato per la crescita dell’azienda con risultati positivi di crescita ricavi, margini e PFN.” Prosegue Gentile: “Presentiamo il Piano TraWell 2027 in regime di perimetro costante, senza l’aggiunta di nuove concessioni nel calcolo delle performance finanziarie. L’incremento degli accordi con nuovi aeroporti sarà comunicato agli investitori con un aggiornamento del piano. Anche grazie agli ottimi risultati raggiunti nei primi sei mesi dell’anno e comunicati nella semestrale di settembre, TraWell è in un’ottima posizione per beneficiare della crescita del traffico passeggeri e della crescita dei servizi retail legati ai viaggi”.