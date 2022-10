Eurochocolate 2022, ingresso scontato per chi arriva con il Regionale di Trenitalia

Il Regionale di Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi) si conferma Official Green Carrier della 28esima edizione di Eurochocolate, in programma fino al 23 ottobre.

Un connubio ormai consolidato, a tutto vantaggio dei golosi che scelgono la mobilità green per raggiungere il Festival del cioccolato più grande d’Europa. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione si ripropone in versione indoor, presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia), raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Bastia con una passeggiata di circa 15 minuti.

Allettanti le agevolazioni per i clienti del Regionale di Trenitalia, a partire dallo sconto del 20% sul biglietto d’ingresso alla manifestazione – ad esempio, nel weekend 8 euro anziché 10 – che include un Chocokit di gustosi assaggi. Senza dimenticare le facilitazioni sullo shopping: -15% sul primo acquisto presso gli stand “Costruttori di Dolcezze”. Per ottenere gli sconti basterà presentare, al momento dell’acquisto, il biglietto del treno con destinazione Perugia, Assisi o Bastia, valido per lo stesso giorno di ingresso all’evento. Stessi vantaggi riconosciuti anche agli abbonati regionali Trenitalia, mostrando l’abbonamento valido per viaggiare su qualsiasi tragitto in Umbria, anche sovraregionale.

Quest’anno Eurochocolate ha scelto il claim Felici in un secondo, per richiamare il piacere istantaneo generato dal cioccolato al contatto con la lingua. Arrivando in treno, il benessere si degusta anche con gli occhi, ammirando dal finestrino lo splendido panorama dei borghi umbri, come Spoleto, Trevi, Spello ed Assisi per chi arriva da sud, oppure le sponde del lago Trasimeno per chi arriva da Nord.

Il Regionale di Trenitalia si conferma la scelta più green, conveniente e comoda, per gli spostamenti anche nel tempo libero. Per raggiungere Bastia in treno, è possibile scegliere tra diverse soluzioni di viaggio: da Roma disponibili fino a 8 collegamenti diretti giornalieri, che diventano 12 da Terni, oltre a quelli con cambio a Foligno; da Firenze e Arezzo fino a 13 collegamenti diretti al giorno, oltre a quelli con cambio a Terontola. Prezzi di assoluto interesse, ad esempio per un adulto: Roma-Bastia a partire da €11,70, Terni-Bastia a partire da €6,40. I bambini fino a 4 anni viaggiano gratis ed i ragazzi fino a 12 anni pagano la metà. Riduzione del 10% per i gruppi a partire da dieci persone e addirittura del 20% per i gruppi scolastici, che beneficiano anche di due gratuità ogni dieci.

Per agevolare lo spostamento a piedi tra la stazione ferroviaria di Bastia a Umbriafiere, presente in stazione apposita segnaletica illustrativa del percorso. Inoltre, per incentivare la passeggiata di ritorno, nel Chocokit viene aggiunto quest’anno il coupon “special gift – prenditi alla lettera”: lungo il tragitto, presentando il coupon all’info point Eurochocolate di Piazza Mazzini, si riceveranno cioccolatini a forma di lettera corrispondenti al proprio nome. In alternativa, nel weekend l’organizzazione di Eurochocolate garantisce servizi di collegamento tra le stazioni ferroviarie ed il polo fieristico, acquistabili direttamente sul posto: chi scende a Bastia troverà il divertente Chocotrain, trenino turistico su gomma; dalla stazione di Assisi, predisposto servizio di bus navetta.