La Regione Umbria presenta il nuovo Brand System con Armando Testa

La Regione Umbria presenta al TTG Travel Experience di Rimini – manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia – il suo nuovo logotipo creato dall’agenzia Armando Testa e nato per promuovere le sue eccellenze e accorparne le diverse anime: turismo, musica, agricoltura, cultura, artigianato, trasporti e attività̀ produttive.

“Con il nuovo logo vogliamo caratterizzare e rappresentare l’immagine e la promozione futura della Regione Umbria – afferma l’Assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti – Crediamo che i valori, la storia, le tradizioni ed i costumi della nostra regione abbiano la necessità di trovare un’immagine che li identifichi e li veicoli, esaltandone il loro significato e la loro forza intrinseca. L’idea emersa – prosegue l’Assessore Agabiti – vuole rappresentare ciò che di più autentico e genuino la nostra regione sa manifestare quale territorio posizionato al centro della nostra penisola. Nasce da qui l’esigenza di comunicare un nuovo e più attuale senso di appartenenza, una partecipazione unitaria ad un meraviglioso territorio, che viviamo e sentiamo come proprio di un’intera comunità”.

Da questa precisa necessità emerge chiara l’esigenza di auspicare a qualcosa di più di un logo, un Brand System, per trasformare l’Umbria in un brand partendo dalla sua firma grafica: da destinazione turistica, a cuore pulsante di prodotti e attività che diventano parte di un intero sistema di comunicazione.

“La creazione di un logo è un momento che ha sempre in sé una piccola magia”, commenta Marco Testa, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Armando Testa. “Dev’essere in grado di raccontare una storia di milioni di pagine – prosegue l’AD Marco Testa – e deve saperlo fare nel tempo di uno sguardo. Nel nuovo logo per la Regione Umbria c’è la sintesi di un intero Brand System, un progetto per portare una regione straordinaria ad essere sempre più rilevante e protagonista nel panorama italiano e internazionale. Ed io sono felice e fiero di farne parte.”

La genesi del nuovo logotipo parte proprio dalla sintesi di un segno grafico ricco di significato, affinché possa rappresentare ed esprimere tutti i valori dell’Umbria.

La tradizione, valorizzata dal colore verde acceso dei prati che abbraccia il colore delle olive mature.

Il territorio, con le linee morbide ed ondulate delle sue colline.

Il calore dell’abbraccio caloroso ed accogliente dei suoi abitanti.

L’arte, espressa attraverso le citazioni di elementi architettonici dei rosoni di alcune basiliche.

E infine il cuore, epicentro di emozioni, raffigurato nell’elaborazione grafica della lettera M ed espresso nel celebre e storico pay-off “Cuore verde d’Italia”, a ribadire la centralità geografica dell’Umbria, rendendola definizione unica e riconosciuta su tutto il territorio italiano.

Nel video manifesto, realizzato da Armando Testa Studios, viene svelato il nuovo logotipo attraverso un susseguirsi di immagini che raccontano la ricchezza di un territorio meraviglioso, una storia fatta di tradizioni, arte, accoglienza, cucina, turismo, natura incontaminata, innovazione e attività produttive.

Nei prossimi mesi la Regione Umbria sarà impegnata in una serie di eventi promozionali in Italia, ma soprattutto all’estero, con lo scopo di raccontare le ricchezze paesaggistiche, artistiche e culinarie della tradizione umbra.