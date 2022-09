ROSSS, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell’esercizio 2022

Ricavi 20,382 mln euro rispetto a 18,753 mln euro al 30/06/2021

Ebitda 640 mila euro rispetto a 1.677 mila euro al 30/06/2021

Ebit negativo 209 mila euro rispetto a positivo 666 mila euro al 30/06/2021

Risultato negativo 463 mila euro rispetto a positivo 340 mila euro al 30/06/2021

Posizione finanziaria netta -12,653 mln euro contro -11,889 mln euro al 31/12/2021

Il primo semestre 2022 ha chiuso con ricavi consolidati, comprensivi di altri ricavi, pari a 20,382 milioni di euro, aumentati dell’ 8,7% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2021.

L’Ebitda presenta un saldo positivo di 640 mila euro rispetto al saldo positivo di 1.677 mila euro del primo semestre 2021, mentre l’Ebit si presenta negativo per 209 mila euro rispetto al dato positivo di 666 mila euro dell’anno precedente. Ciò, quale effetto del proseguire delle diffuse e generali difficoltà che si sono accentuate sempre di più a causa di spinte inflattive e speculative sui prezzi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l’acciaio), del costo dell’energia e delle gravissime tensioni geo-politiche nelle relazioni tra Stati.

Il semestre chiude con un risultato negativo di Gruppo di 463 mila euro rispetto al risultato positivo di 340 mila euro del primo semestre 2021.

La posizione finanziaria netta ha registrato un aumento dell’indebitamento che, alla chiusura del semestre, risulta di 12,653 mln di euro rispetto a 11,889 mln di euro del 31 dicembre 2021.

I flussi di acquisizione ordini delle Società del Gruppo proseguono con andamento regolare, recupero di marginalità, tali da fare ritenere raggiungibili gli obiettivi del budget di previsione dell’esercizio.

Il Vice-Presidente Silvano Bettini così ha commentato: “Il gruppo Rosss ha chiuso il primo semestre 2022 registrando un aumento dei ricavi, ancorché con un risultato infrannuale non in linea con le previsioni del budget dell’esercizio, derivato dal repentino acuirsi dei costi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l’acciaio) e del costo dell’energia. Costo delle materie che si è significativamente attenuato nell’ultima parte del semestre, con evidenza di recupero delle marginalità, tale che, insieme all’entità del portafoglio ordini già acquisiti con consegna prevista entro la fine di questo esercizio, si prospetta ragionevolmente il conseguimento di un volume di ricavi anche superiore alle previsioni, con azzeramento dello sbilancio economico negativo alla chiusura del periodo infrannuale. La gestione conferma la validità delle strategie e delle azioni intraprese volte a raggiungere sempre maggiore efficientamento nelle varie aree della gestione per fronteggiare la complessa congiuntura economica del momento. Tutti i mercati di sbocco hanno registrato importanti segnali di crescita, rendendoci fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget dell’esercizio”.