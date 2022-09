Qatar Airways votata come la migliore compagnia aerea del mondo

Qatar Airways è stata votata come la migliore compagnia aerea del mondo per la settima volta ai World Airline Awards 2022. La società qatariota ha ricevuto il prestigioso premio durante una cerimonia che si è tenuta a Londra, nel Regno Unito. Al secondo posto si è classificata Singapore Airlines e al terzo Emirates. “Essere nominati come la migliore compagnia aerea del mondo è sempre stato un obiettivo quando è stata creata Qatar Airways, ma vincerlo per la settima volta e raccogliere tre premi aggiuntivi è una testimonianza di tutte le difficoltà e del lavoro dei nostri incredibili dipendenti “ ha detto l’amministratore delegato di Qatar Airways, Akbar al-Baker. “Vincere questi premi nello stesso anno in cui celebriamo il nostro 25esimo anniversario è ancora più gratificante e voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri passeggeri che hanno votato per noi” ha aggiunto.