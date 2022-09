Officina Stellare, l’assemblea straordinaria approva l’emissione di Warrant di Satellogic 2022-2025

Officina Stellare S.p.A. (la “Società”), società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione optomeccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, facendo seguito a quanto comunicato in data 31 agosto 2022 comunica che, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato l’emissione di n. 524.715 warrant denominati “Warrant di Satellogic 2022-2025” da assegnarsi, a titolo gratuito, in favore di Satellogic Solutions SLU, società indirettamente controllata da Nettar Group Inc.. e il relativo regolamento “Warrant di Satellogic 2022-2025”. L’assemblea ha altresì approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 8.080.611,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro a servizio dell’esercizio degli “Warrant di Satellogic 2022-2025”. L’assemblea straordinaria degli azionisti ha infine deliberato la modifica dell’art. 6 del vigente testo di statuto sociale mediante l’aggiunta di un nuovo comma in merito al deliberato aumento di capitale. Il testo del verbale assembleare e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari applicabili. L’amministratore delegato Giovanni Dal Lago (nella foto) commenta: “Con l’approvazione dell’assemblea degli azionisti appena conclusa, possiamo finalmente perfezionare l’ingresso di Satellogic nell’azionariato di Officina Stellare che avverrà in una prima fase mediante l’acquisto del 5% delle azioni in circolazione da alcuni degli attuali soci ed in una seconda fase mediante l’eventuale esercizio dei Warrant Satellogic 2022-2025. L’assemblea odierna rappresenta, quindi, una tappa fondamentale per il consolidamento dei rapporti strategici con Satellogic che hanno visto di recente anche l’ingresso nel nostro consiglio di amministrazione di Emiliano Kargieman, CEO di Satellogic, il quale grazie alla sua esperienza e visione non mancherà di apportare un grande valore aggiunto alle strategie aziendali. La collaborazione con Satellogic continua con successo e proprio in questi mesi abbiamo iniziato la consegna di nuovi telescopi.