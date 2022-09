Sostenibilità e Comunicazione: i focus dell’evento Discover the Media 2022

“Prima fare, poi comunicare” può sembrare banale ma quando si parla di sostenibilità e aziende ciò è cruciale per creare un valore davvero utile all’area sociale, ambientale ed economica.

Di questo si è discusso ieri all’evento “Discover the Media”, organizzato da Onclusive, società di media intelligence leader a livello europeo. Tra gli ospiti di questa 4° edizione, nuovamente in presenza nella splendida location di Copernico Blend Tower di Milano, la prof.ssa Valentina Bramanti, Responsabile Rendicontazione e Strategia Altis – Università Cattolica e il dott. David Brussa, Total Quality e Sustainability Director illycaffè.

L’incontro si è aperto con l’intervento della prof.ssa Bramanti che ha sottolineato quanto sia importante per un’impresa comunicare la sostenibilità: “La comunicazione della sostenibilità deve essere sostenuta dal comportamento, ovvero deve esserci coerenza tra il modo in cui un’azienda interpreta la sostenibilità e quanto essa comunica esternamente. Per comunicare la sostenibilità all’esterno è importante essere allineati anche all’intero, perché i dipendenti sono i primi ambassador e per farlo è necessario formarli attraverso il coinvolgimento in prima persona.”

Restando in tema di comunicazione e di sostenibilità, Onclusive ha illustrato i risultati di una analisi media condotta negli ultimi 12 mesi nel settore del caffè, analisi che ha permesso di evidenziare i risultati emersi dalle attività di comunicazione dei top player del caffè in Italia. Per approfondire l’argomento l’incontro ha visto l’intervista al dott. David Brussa, che ha presentato le varie iniziative portate avanti da illycaffè in materia di sostenibilità, in particolare #onemakesthedifference, la nuova campagna che coinvolge anche i consumatori finali nel ciclo di sostenibilità intrapreso dall’azienda sin dalla coltivazione dei chicchi di caffè.

L’evento si è concluso con la presentazione di Onclusive e di due importanti novità in termini di portfolio: PR Manager, la piattaforma di gestione delle relazioni con i media, e la nuova interfaccia intelligente di Onclusive Reputation, la piattaforma di consultazione delle rassegne stampa.

Come sottolineato dal General Manager di Onclusive Italia, Mauro Stoico: “Onclusive nasce per essere il partner dei team di Comunicazione e PR fornendo loro le migliori tecnologie, insight ed expertise, con l’obiettivo di supportarli durante l’intero processo di comunicazione.”