Stati Generali dell’Export, Zunino: serve un Ministro per il Commercio Estero

“Il messaggio fondamentale che voglio diffondere in occasione degli “Stati Generali dell’Export” è che l’Italia necessita della figura del Ministro del Commercio Estero, sulla base della lunga storia e tradizione della Repubblica Italiana, in un momento in cui più che mai bisogna aprirsi al commercio internazionale. Ad oggi sono soddisfatto che al nostro evento, nella città che conserva le spoglie del Sommo Poeta, stanno partecipando oltre 1000 delegati, ospiti italiani e stranieri che offrono spunti importanti alla vigilia delle elezioni” – È quanto ha dichiarato Lorenzo Zurino, nella foto, Presidente del Forum Italiano dell’Export ed organizzatore degli “Stati Generali dell’Export”, nel corso dei saluti istituzionali.