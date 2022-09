Premia Finance, aumentano i ricavi

Premia Finance SpA (la “Società” o “Premia Finance”), Società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi OAM al n. M451 attualmente specializzata nella Cessione del Quinto, quotata all’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e guidata dall’Amministratore Delegato Gaetano Nardo, nella foto, rende noto che il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili OIC, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione. Al 30 giugno 2022 i ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 3.060.779 risultano essere composti integralmente da provvigioni attive maturate su finanziamenti e prodotti assicurativi. I ricavi consolidati delle vendite hanno registrato un aumento di circa Euro 772 mila rispetto al 30/06/2021 per effetto degli aumenti dei volumi intermediati, con particolare riferimento al core business della società Capogruppo (cessione del quinto). Si rileva comunque una crescita anche delle altre aree di business, quali mutui, prestiti personali e comparto assicurativi. EBITDA consolidato al 30 giugno 2022 è pari ad Euro 545.754 in incremento del +172,30% rispetto a Euro 200.427 al 30 giugno 2021. L’EBITDA è pari all’17,8% in aumento di +9,1 punti percentuali rispetto al 30 giugno 2021. L’aumento della marginalità riflette da un lato un aumento dei volumi produttivi, anche a seguito di un processo di selezione/ampliamento della propria rete di business, e dall’altro una minore incidenza delle provvigioni passive, che passa dal 70% al 30 giugno 2021 al 62% circa nel primo semestre 2022. L’EBIT al 30 giugno 2022 è pari ad Euro 480 mila in aumento del 298% rispetto ai dati di giugno 2021. Il reddito operativo riflette ammortamenti di circa Euro 66 mila, principalmente riconducibili alle spese di quotazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gaetano Nardo, nel commentare l’andamento del Gruppo, ha dichiarato: “Il primo semestre 2022 è stato un periodo intenso e pieno di emozioni e di prospettive per il Gruppo. La società Premia Finance SpA è stata ammessa sul segmento principale dell’Euronext Growth Milan. Un passaggio importante per la storia dell’Azienda, la quale si è affacciata con slancio su Piazza Affari, forte di una crescita costante che continua a certificare non solo il buon lavoro svolto fino ad oggi dall’intero team, ma anche le ambizioni societarie. Anche in termini di volumi d’affari e margini possiamo dire che siamo nella giusta direzione, l’impegno profuso parte da lontano e continua a svilupparsi secondo i giusti binari grazie agli sforzi compiuti quotidianamente da tutti coloro i quali credono nel nostro progetto.”