Salone nautico di Genova si prepara al successo: record di biglietti venduti

Promette bene la 62esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova, con quasi il 40% di biglietti in più già venduti rispetto all’edizione dello scorso anno. Lo ha riferito Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica, presentando l’appuntamento in programma dal 22 al 27 settembre. “Il nostro salone è unico come noi abbiamo dimostrato già nel 2020, il salone della determinazione, del coraggio, gli unici ad aprire in Europa – ha detto Cecchi – Il 2021 è stato l’anno della ripartenza, il 2022 sarà quello del consolidamento. Abbiamo più di 200 mila metri quadri espositivi, oltre 1.000 barche in esposizione tra acqua e terra, 998 brand e quello che più mi piace dire è che rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, siamo a +37,3% dei biglietti venduti”.

Saranno presenti all’inaugurazione i ministri Giovannini, Franco e Garavaglia, nonché il presidente di Confindustria Bonomi. Cecchi ha aggiunto che “sarà un salone bellissimo anche nelle difficoltà, come voi sapete, per i lavori del Waterfront (il restyling del fronte mare del levante cittadino, dove insiste l’area della Fiera, in cui si svolge il Salone, ndr). Stiamo lavorando poi per il prossimo, che speriamo sarà il layout definitivo dell’architetto Renzo Piano”.

Il presidente di Confindustria nautica ha poi spiegato che i canali “saranno a disposizione l’anno prossimo e puntiamo su 200 posti in più in acqua. Abbiamo la banchina F, quest’anno tutta a un piano, dove i 3 players principali a livello mondiale, San Lorenzo, Ferretti e Azimut avranno tutta la banchina a disposizione. Poi la banchina E, terminata anche quella; è cambiato l’ingresso della reception e sarà un impatto bellissimo. Avremo due cantieri aperti, ma non vi accorgerete che continueranno a lavorare anche durante il nostro salone” ha promesso Cecchi.