Le capitali europee reinventate per celebrare la Settimana Europea della Mobilità

Dott, l’operatore europeo responsabile della micromobilità in condivisione, ha creato una serie di immagini che mostrano come potrebbero essere le capitali europee se reinventate concentrandosi sulle persone, piuttosto che sulle auto private.

I progetti grafici hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza e creare attenzione intorno al tema, col fine ultimo di ispirare un futuro in cui i centri cittadini siano liberi dalla congestione e dall’inquinamento delle automobili di proprietà. Non a caso i disegni sono stati ideati da Dott proprio in occasione della Settimana Europea della Mobilità che prende avvio da domani fino al 22 settembre, giorno in cui molte città festeggeranno la Giornata Mondiale senza Auto.

Il set di immagini incorpora una serie di idee progettate per migliorare la vita in città, come ad esempio:

Londra: spazi ombreggiati in risposta alle temperature record di questa estate, uno spazio per spettacoli integrati, vegetazione e natura piantumate e schermi informativi per i cittadini.

Parigi: uno schermo che mostra l’interno del Teatro dell’Opera, posti a sedere pubblici, ombra ed erba, uso intelligente della pavimentazione.

Roma: un caffè pubblico all’aperto per ammirare l’Altare della Patria, zone d’ombra, piante e verde.

Bruxelles: arte pubblica e scultura, mercati all’aperto, negozi e caffè, mostre floreali in riferimento al Brussels Flower Carpet.

In tutte le grafiche, monopattini e biciclette elettrici sono integrati in modo responsabile, nel rispetto degli altri utenti della città e della strada: vi sono parcheggi dedicati ai veicoli della micromobilità, situati vicino agli snodi dei trasporti pubblici, e piste ciclabili separate per tali mezzi elettrici.

Henri Moissinac, co-fondatore e CEO di Dott, ha dichiarato: “Le nostre città possono essere trasformate se impariamo a pensare al sistema trasporti in modo differente. La nostra flotta di bici e monopattini elettrici condivisi offre un servizio ecologico in perfetto abbinamento ai mezzi pubblici. Con la giusta infrastruttura, viaggiare senza automobili, in modo efficiente, sicuro e conveniente, è possibile”.

Accanto alle immagini, Dott ha condiviso anche i risultati di un’indagine condotta tra gli utenti sull’uso che fanno dei servizi di micromobilità in sharing. A Roma, la ricerca svela che il 60% del campione usa Dott per risparmiare tempo ed evitare il traffico caotico della Capitale. Per il 31% si tratta di una scelta legata all’impatto ambientale, mentre il 19% li sceglie per accedere ad aree inibite ad auto e moto. Quasi la metà degli intervistati dichiara, infatti, di aver ridotto l’uso dei mezzi privati da quando circola con Dott.

Inoltre, per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nella sensibilizzazione intorno al tema della mobilità sostenibile, anche quest’anno Dott prende parte alle iniziative organizzate per la Settimana Europea della Mobilità nelle città in cui opera, durante le quali offrirà le seguenti promozioni:

A Milano con il codice BIKE10, 10€ di sconto sulle prime 10 corse in ebike per i nuovi utenti

A Roma e Verona con il codice 10FOR10, 10€ di sconto sulle prime 10 corse su monopattini ed ebike per i nuovi utenti

A Padova, Ferrara e Parma con il codice MB22, 2 corse gratuite per i nuovi utenti

A Roma, il 17 settembre, Dott supporta l’iniziativa della Giunta Capitolina che renderà gratuito il servizio di trasporto pubblico: con il codice MW2R verranno offerte 2 corse a 1€ l’una, così da coprire anche i viaggi del primo ed ultimo miglio.

A Ferrara Dott parteciperà all’evento dedicato alla Settimana della Mobilità organizzato dall’amministrazione comunale in data 16 settembre.

A Parma Dott parteciperà all’evento dedicato alla Settimana della Mobilità organizzato dall’amministrazione comunale in data 17 settembre.

In aggiunta ci sono due offerte estremamente vantaggiose, selezionabili comodamente dal menù in app alla voce “Acquista un Pass”: