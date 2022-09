Deliberati fondi da parte della Regione Campania per una serie d’interventi, alcuni dei quali sono targati Gesesa

Lo scorso 6 settembre la Giunta Regionale con Delibera n.464 ha approvato il finanziamento di una serie d’interventi in materia di servizio idrico integrato. Di questi molti sono stati concepiti e portati avanti nella fase istruttoria da Gesesa.

La società prende atto con soddisfazione del finanziamento degli interventi di sostituzione delle reti idriche nei comuni di Foglianise, Castelpagano e Telese Terme e di realizzazione di un pozzo a Morcone in località Piana.

Inoltre, è stato approvato il finanziamento, di oltre 1.600.000 euro, per la sostituzione della rete idrica di diversi tratti situati nel comune di Benevento e precisamente: via Nenni, via Fontanelle/Pietá, via Valfortore, via Guidi, via Meomartini, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito-Santa Clementina. Altri interventi verranno eseguiti anche a Contrada Coluonni, Macchiarotonda, Sant’Angelo a Piesco, Monte Pino, Torre Alfieri e Olivola.

E’è da rilevare, poi, che è stato anche approvato l’intervento relativo al primo stralcio dell’impianto a carboni attivi. A realizzarlo sarà il comune di Benevento mentre l’idea del progettuo e l’ammissione al finanziamento sono frutto dell’attività di Gesesa.

“A questo risultato si è giunti grazie al lavoro di programmazione e progettazione di Gesesa – dichiara l’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo (nella foto) – attività che la società ha portato avanti in questi ultimi mesi e che consentirà il rispetto dei tempi imposti dalla delibera. Si tenga presente infatti che tutte gli interventi individuati devono avere termine al 31 dicembre 2023”

“Siamo soddisfatti per l’esito positivo di questi finanziamenti che premiano l’abnegazione e la competenza progettuale di Gesesa nell’interesse dei cittadini di Benevento e di importanti zone della nostra provincia – dichiara il Presidente di Gesesa Domenico Russo – Bisogna continuare in questa direzione per intercettare sempre più risorse per lo sviluppo del servizio idrico integrato nella provincia di Benevento. Gesesa continuerà a lavorare in costante sinergia con il comune di Benevento e con gli altri comuni gestiti per il perseguimento di tale obiettivo”.