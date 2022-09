Poste Delivery Now: la logistica 4.0 per migliorare il servizio di consegna

Consegne sempre più veloci, flessibili e programmabili, per clienti che considerano la comodità una priorità e chiedono di poter ricevere i propri pacchi dove, quando e come preferiscono. Questo è quello che Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) oggi può offrire alle aziende di e-commerce con il nuovo servizio Poste Delivery Now. Una soluzione di consegna personalizzata, sviluppata in collaborazione con MLK Deliveries, società del Gruppo dedicata alla gestione dei servizi evoluti di recapito last mile, che, grazie ad una innovativa piattaforma di logistica 4.0, contribuisce a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti.

Una piattaforma logistica 4.0 per consegne sempre più flessibili

L’utilizzo dei dati a supporto dei processi logistici permette di offrire ai clienti un’esperienza di consegna interattiva e personalizzata. Attraverso l’adozione di una piattaforma “data-driven” che guida il processo di consegna è infatti possibile elaborare rapidamente le informazioni ed effettuare un servizio di recapito molto dinamico, che si adatta alle esigenze del destinatario, con il quale si può interagire “in corsa”, durante ogni fase del percorso logistico.

Grazie a questa interazione continua è possibile recepire immediatamente le preferenze di consegna, modificando giorno, orario e luogo di recapito in funzione delle esigenze del destinatario, adattando di conseguenza dinamicamente mezzi, operatori e processi.

Si tratta di un sistema che consente di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei processi, attraverso un approccio evoluto che valorizza la raccolta ed elaborazione dei dati in modo strategico, per migliorare i processi decisionali.

Come funziona Poste Delivery Now

Grazie alla digitalizzazione dei sistemi, all’utilizzo di tecnologie sempre più evolute e all’ottimizzazione dei processi operativi, le aziende possono offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto e-commerce sempre più soddisfacente. Infatti, i clienti che acquistano online sui siti dei merchant che hanno attivato il servizio Poste Delivery Now possono ricevere le spedizioni in modo semplice veloce e interattivo, soprattutto grazie alla possibilità di scegliere il momento esatto in cui ricevere l’ordine. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Dopo aver effettuato il pagamento sul sito e-commerce, il cliente che ha effettuato l’acquisto, l’“e-shopper”, riceverà una e-mail o un SMS con un link alla pagina di tracking, dove potrà monitorare la spedizione, selezionare giorno e ora dell’appuntamento diverse da quella attribuita di default, e ripianificarla in caso di necessità. Nel caso cambino le esigenze di consegna del destinatario, è possibile anche modificare l’indirizzo di spedizione, impostare orari di apertura (ad esempio di portinerie o negozi) e ripianificare l’appuntamento fino a 5 minuti prima della consegna. In prossimità dell’arrivo il destinatario riceve una notifica che gli comunica che il corriere è in zona e, cliccando sul link alla pagina di tracking, potrà seguire in diretta il percorso del corriere su mappa fino al suo arrivo. È infine possibile verificare la prova di consegna fotografica e recensire la propria esperienza di consegna.

Come attivare Poste Delivery Now

Poste Delivery Now (disponibile nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Monza, Verona e Varese) può essere attivato dal dall’azienda e-commerce scegliendo i servizi di spedizione Poste Delivery Business, una gamma versatile e modulare, per inviare merci e documenti in Italia e all’estero, che può contare anche sul network distributivo composto da locker e punti di ritiro Punto Poste.

Poste Delivery Now è disponibile nell’opzione Scheduled Delivery, che permette di programmare la consegna in modo flessibile, scegliendo il giorno e la fascia oraria, anche di sera o di sabato, anche direttamente sul sito su cui viene effettuato l’acquisto. Oppure nella formula Same Day Delivery, che dà invece la possibilità di ricevere il prodotto ordinato online nel giorno stesso dell’acquisto, all’interno di una finestra oraria serale compresa tra le 19.00 e le 23.00. I servizi Poste Delivery Now possono essere abilitati direttamente sul sito e-commerce in fase di acquisto, al momento del checkout. In questo caso il cliente dovrà soltanto selezionare il tipo di consegna desiderata (Scheduled o Same Day Delivery) e scegliere giorno e fascia oraria. In alternativa, si può rendere disponibile il servizio senza la necessità di effettuare modifiche al checkout del sito. In questo caso, dopo l’acquisto, l’e-shopper riceverà una e-mail o un SMS con un link alla pagina di tracking in cui potrà effettuare tutte le personalizzazioni richieste per la consegna.

Un sistema interattivo, semplice e intuitivo da utilizzare

Rispondere in tempo reale alle esigenze dei destinatari è possibile grazie ad una user experience evoluta, un sistema interattivo molto semplice e intuitivo per il cliente. E ‘sufficiente infatti collegarsi al link della pagina dedicata, ricevuto via sms o email, non solo per tracciare la spedizione, ma anche per ripianificare l’appuntamento fino a 5 minuti prima della consegna. Le continue interazioni con i clienti consentono ai sistemi di ottimizzare i processi operativi e raggiungere l’obiettivo di offrire un servizio di consegna di elevata qualità.

Manuela Demarco, tgposte.poste.it