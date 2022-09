Generali, Sironi: “Un mercato europeo dei capitali più liquido e integrato può essere uno strumento molto importante per la crescita della nostra economia”

“Sono fermamente convinto che un mercato europeo dei capitali più liquido e integrato sia uno strumento molto importante per la crescita della nostra economia”: lo ha affermato il Presidente di Generali, Andrea Sironi, nella foto, partecipando stamani alla conferenza annuale del think tank Bruegel, a Bruxelles.

“I progressi ci sono stati, ma c’è ancora molto da fare. Se oggi guardiamo ai mercati finanziari europei dei capitali, vediamo un sistema che si basa ancora molto sul settore bancario, nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione per promuovere l’Unione dei mercati dei capitali. In qualche modo questo penalizza le Pmi e i segmenti retail”, ha proseguito Sironi.

Sironi ha inoltre sottolineato come la riforma della regolamentazione a livello europeo possa stimolare la competitività e la crescita, nonostante gli attuali venti contrari dell’economia. “La revisione di Solvency II rappresenta una grande opportunità per liberare capitale e contribuire allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali. L’UE potrebbe anche procedere con quanto fatto nell’Unione bancaria e applicarlo al settore assicurativo in modo graduale, coinvolgendo aziende di dimensioni adeguate e le autorità nazionali.”

Sironi ha anche analizzato come il vantaggio competitivo dell’Europa nella finanza sostenibile possa dare slancio all’economia europea. “L’UE ha un ruolo di leadership globale nella finanza sostenibile, ambito nel quale una funzione fondamentale è svolta dalla Banca europea per gli investimenti. Il settore assicurativo europeo è all’avanguardia, con impegni rilevanti in termini di net-zero e obiettivi specifici fissati nel tempo”, ha affermato Sironi.

“Esistono numerose iniziative, ben evidenziate dalla Commissione negli ultimi anni, che possiamo intraprendere per rilanciare la competitività dell’economia europea. Le difficoltà del momento non devono essere un motivo per accantonare questo aspetto, che è una delle questioni chiave che dobbiamo affrontare”, ha concluso Sironi.