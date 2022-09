Nel Giardino Fair Play la filosofia di William Shakespeare si trasferisce sul campo per affrontare il tema fondamentale della transizione etica attraverso una sorta di laboratorio naturale in cui la coscienza di ognuno può liberarsi senza tema del recondito e sperimentarsi nel gioco corretto al servizio della natura. Il GIARDINO FAIR PLAY a Montopoli di Sabina (Rieti) è il polo creato dalla giornalista, scrittrice e personal gardener Roberta Maresci e promosso in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (associazione benemerita riconosciuta dal CONI) presieduto da Ruggero Alcanterini. Tra marmellate e liquori, nel parco chiunque può trovare il suo angolo. Sulla strada c’è il “Prendi & pianta”, l’angolo dedicato al dono verde (plant present o take go plant) dove scegliere la propria pianta da portare via. Idea piaciuta molto all’artista Mario Calcagnile, che la propone nel suo Giardino dell’Angelo a Magliano (Lecce). Idea sposata altrettanto immediatamente dalla scrittrice Claudia Origoni nelle sue Case dello Zodiaco (www.lecasedellozodiaco.it) il primo albergo diffuso della Sicilia a Modica, città patrimonio dell’Unesco.

Preferite mettere in “banca” La pianta a cui siete affezionati? C’è la Greenbank dove depositare dai semi agli alberi, pensata proprio per conferirvi il proprio verde (conto) deposito. Dovete andare in vacanza o assentarvi per lavoro da casa e non volete trascurare le vostre piante? C’è l’albergo green, anche a lunga degenza (una sorta di residenza assistenziale per le piante anziane). Nel frattempo dagli alberi di frutta Roberta crea marmellate, gelatine o liquori al prugnolo, albicocca, malva e lavanda. Oleoliti all’iperico e all’albizia, passando per bruciaprofumo dove l’elicriso manda via gli insetti e il rosmarino rilassa. Che dire delle aromatic plant-ball? Sono delle piante che si possono appendere ma anche poggiare come oggetti d’arredamento, sulla falsariga dei kokedama, ma rivestiti di erba medica e creati solo con materiale di recupero ambientale. Fair Play Garden, transizione etica e diritto alla gioia saranno protagonisti il 3-4 novembre a Roma in un summit internazionale con il premio Fair Play for Peace.