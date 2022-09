Il Fondo Lussemburghese “Archimede “, annuncia l’accordo formale con il Gruppo Tecnocasa per la cessione di CF assicurazioni Vita,CF Assicurazioni Danni e TC Agency

Il Fondo Lussemburghese “Archimede “, è lieto di annunciare l’accordo formale con il Gruppo Tecnocasa (nella foto, il fondatore Oreste Pasquali) per la cessione di tre delle sue società: CF assicurazioni Vita, CF Assicurazioni Danni e TC Agency (rete distributiva dedicata).

L’operazione sarà sottoposta, per le necessarie autorizzazioni, al vaglio dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

Queste cessioni saranno accompagnate da accordi distributivi tra il Fondo Archimede e il Gruppo Tecnocasa.

Il Gruppo CF Assicurazioni nasce nel 2007 con l’obiettivo di proporre soluzioni assicurative legate al settore finanziario e alla tutela della persona. Credito e Famiglia sono da sempre i pilastri dell’offerta.

CF Assicurazioni rappresenta una realtà dinamica e innovativa in grado di offrire ai propri clienti una risposta concreta a tutti i principali bisogni di serenità e sicurezza, provvedendo allo sviluppo del business e alle esigenze della Rete di Vendita.

Con questa prima operazione, il Fondo Archimede entra nel mercato italiano con l’obiettivo di sviluppare il Gruppo assicurativo CF.

Facendo leva sull’esperienza e sulle competenze del suo team, intende contribuire alla crescita dei ricavi delle due Compagnie e della Rete propria TC Agency,, in particolare attraverso il rafforzamento delle squadre, la digitalizzazione e l’introduzione di nuovi prodotti che ampliano l’offerta ai clienti.

Lanciato nel 2021 il Fondo Archimede – fondo chiuso domiciliato in Lussemburgo e specializzato in partecipazioni azionarie, in società europee di servizi finanziari di piccole e medie dimensioni, con l’obiettivo di aumentarne il valore sostenendone lo sviluppo e la crescita sostenibile nell’Eurozona – gestisce investimenti nei mercati privati e negli asset reali.

Il Fondo si è avvalso della collaborazione dell’avv. Maddalena Boffoli, Senior Partner dello Studio Grimaldi.