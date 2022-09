Sanlorenzo, EBITDA in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A., riunitosi in sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, nella foto, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022. I Ricavi Netti Nuovo del primo semestre del 2022 ammontano a 344,9 milioni di Euro, in crescita del 30,8% rispetto a 263,6 milioni di Euro nello stesso periodo dell’esercizio precedente. In una dinamica di crescita del mercato, questi importanti risultati continuano a beneficiare di un mix favorevole legato sia all’aumento dei volumi, che ha visto una forte contribuzione dei nuovi modelli e un’aumentata incidenza di yacht di maggiori dimensioni in ciascuna business unit, che all’incremento dei prezzi medi di vendita. Eccellente la performance della Divisione Yacht, che registra Ricavi Netti Nuovo in crescita del 36,5% rispetto al primo semestre del 2021 a 234,7 milioni di Euro, con uno straordinario successo riscontrato dai modelli asimmetrici della linea SL. La Divisione Superyacht registra Ricavi Netti Nuovo è pari a 77,8 milioni di Euro, in crescita del 9,6% del totale, trainata dalla linea Steel, la gamma di maggiori dimensioni. Continua l’inarrestabile crescita di Bluegame con Ricavi Netti Nuovo pari a 32,4 milioni di Euro, in crescita del 56,7% rispetto al primo semestre del 2021, supportata dai nuovi modelli della linea BG. La suddivisione per area geografica conferma ulteriormente l’accelerazione delle Americhe, in crescita del 71,0% rispetto al primo semestre del 2021, in particolare degli Stati Uniti, mercato strategico per il Gruppo, e l’ottima performance registrata in Europa, in crescita del 35,0%, mentre l’area APAC risente di un leggero rallentamento dovuto alle misure restrittive legate al COVID-19. L’EBITDA rettificato è pari a 56,6 milioni di Euro, in crescita del 40,1% rispetto a 40,4 milioni di Euro nel primo semestre del 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 16,4%, in aumento di 110 basis point rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. L’EBITDA, comprensivo delle componenti non ricorrenti legate ai costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle spese sostenute per il COVID-19, ammonta a 56,3 milioni di Euro, in crescita del 40,8% rispetto a 40,0 milioni di Euro nel primo semestre del 2021. L’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia legato all’attuale scenario inflattivo risulta gestito e più che compensato dall’aumento dei listini di vendita. Sempre più strette sono le partnership con i fornitori, per assicurare l’approvvigionamento di materiali e lavorazioni chiave ad un prezzo prestabilito con contratti pluriennali, anche grazie all’ottimizzazione della pianificazione della produzione e degli acquisti favorita dalla visibilità derivante dal portafoglio ordini. La marginalità operativa beneficia inoltre delle efficienze derivanti dalla messa a regime della nuova capacità produttiva, in particolare del sito di Massa dedicato ai semilavorati in composito acquisito nel 2021, e della progressiva internalizzazione della produzione di Bluegame nel cantiere di Ameglia. L’EBIT è pari a 44,3 milioni di Euro, in crescita del 48,7% rispetto a 29,8 milioni di Euro nel primo semestre del 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 12,8%, in aumento di 150 basis point rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, a fronte di un incremento del 17,8% degli ammortamenti che si attestano a 12,0 milioni di Euro, a seguito dei rilevanti investimenti finalizzati allo sviluppo dei nuovi prodotti e all’incremento della capacità produttiva. Il risultato ante imposte è pari a 44,1 milioni di Euro, in crescita del 51,2% rispetto a 29,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2021. Il risultato netto di Gruppo raggiunge 32,5 milioni di Euro, in crescita del 52,8% rispetto a 21,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2021. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 9,4%, in aumento di 130 basis point rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società, ha commentato: «Sono particolarmente gratificato dai risultati ancora una volta eccellenti del primo semestre, e in particolare dal solido portafoglio ordini che ha superato il valore record di 1,4 miliardi di Euro, consentendo non solo una revisione al rialzo della guidance per l’anno in corso, ma soprattutto una maggiore serenità per affrontare gli anni futuri. La crescita progressiva e ininterrotta registrata dal Gruppo, in particolare negli ultimi anni, trova fondamento in una chiara strategia definita ormai quasi dieci anni fa, che individuava tre driver di sviluppo prioritari – design, arte, innovazione nella tradizione – che hanno permesso a Sanlorenzo di raggiungere l’innegabile posizionamento di Maison di lusso nello yachting. Più recentemente, forti di questa leadership, abbiamo arricchito la nostra strategia con ulteriori direttrici sulle quali concentriamo la nostra azione in questo decennio. Sostenibilità e tecnologia, servizi e supply chain sono oggi temi imprescindibili per garantire nel lungo periodo la continuità delle dinamiche virtuose sinora vissute ed il vantaggio competitivo derivante dalla capacità di anticipare i tempi. Una visione a beneficio non solo del Gruppo, ma di tutti i suoi stakeholder, che lascia spazio anche ad iniziative più alte quali la corresponsione di una mensilità aggiuntiva ai nostri dipendenti maggiormente penalizzati dall’attuale scenario inflattivo, promossa nel giugno scorso. Da imprenditore, considero questa scelta un’espressione concreta della responsabilità sociale di un’azienda.»