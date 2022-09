In Italia uno dei sei Innovation Center aperti da NTT DATA nel mondo

NTT DATA, leader mondiale nei servizi IT e di business digitale, ha lanciato nel mese di Agosto 2022 i suoi Innovation Center in sei località nel mondo. Questi centri locali, situati in paesi in cui i clienti dimostrano di essere sensibili alle ultime tendenze in ambito innovativo, si concentreranno su tecnologie emergenti che abbiano il potenziale per diventare mainstream entro i prossimi cinque-dieci anni, con l’obiettivo di generare nuovo business attraverso attività congiunte di Ricerca e Sviluppo con i clienti stessi.

La struttura organizzativa prevede uno Strategy Headquarter, la sede centrale che definisce la strategia tecnologica, e dei centri locali in sei paesi (Giappone, Stati Uniti, Italia, Germania, Cina e India) con circa 100 esperti, principalmente ricercatori, consulenti e ingegneri. Gli ambiti tecnologici saranno stabiliti per ogni centro in base alla strategia della sede centrale. I centri mirano ad espandere la propria organizzazione a 300 esperti entro la fine dell’anno fiscale 2025, per acquisire capacità leader a livello mondiale nell’utilizzo di tecnologie avanzate

Grazie ad iniziative di Ricerca e Sviluppo congiunte con aziende leader, partner tecnologici e alla collaborazione con università e startup, questi centri saranno tra i primi a raccogliere informazioni sulle tecnologie avanzate per impostare le future strategie tecnologiche.

In Europa il Centro sarà a guida italiana, con a capo Pietro Scarpino (VP, Head of Advanced Technologies NTT DATA Italia) che, con la collaborazione della Germania, sta portando avanti iniziative di analisi tecnologica in aree emergenti come quantum computing e industrial metaverse.

“L’apertura di questo Centro di Innovazione in Italia rappresenta un ulteriore riconoscimento da parte del nostro Gruppo nei confronti delle competenze italiane. Anni di collaborazioni sulle tecnologie avanzate con i più rinomati istituti di ricerca hanno permesso di formare le nostre persone come eccellenze riconosciute a livello globale – commenta Walter Ruffinoni, nella foto, CEO NTT DATA Italia. – Questa iniziativa vedrà un investimento annuo di 2 milioni di euro e si inserisce nel nostro piano di crescita per cui prevediamo di investire in Italia 200 milioni e assumere 5.000 persone entro il 2025. Il nostro obiettivo è quello di riuscire, da qui a 5 anni, a dare alle nostre sedi italiane delle specializzazioni tecnologiche avanzate che possano eccellere a livello internazionale.”“La scelta di puntare su Italia e Germania per lo sviluppo di tecnologie come quantum computing e industrial metaverse, significa per noi avere la possibilità di unire competenze altamente specializzate per creare, con i nostri clienti, soluzioni innovative concrete alle sfide della società che sta evolvendo rapidamente – commenta Pietro Scarpino, VP, Head of Innovation and Advanced Technologies NTT DATA Italia. – L’obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a interpretare le nuove tecnologie sempre più fluide e complesse da identificare, per capire come possano migliorare il loro business. Il nostro ruolo diventa quindi sempre più quello di “partner innovativo”, per supportare le grandi aziende nella loro visione a medio termine”.

Gli Innovation Center saranno focalizzati sui seguenti ambiti tecnologici.