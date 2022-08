Vigili del fuoco, grave carenza di personale

Il Corpo nazionale è in difficoltà: servono risorse, sostegno tecnico e organizzativo. Senza assunzioni e investimenti, quindi più uomini e più mezzi di soccorso c’è il rischio che i vigili del fuoco non riescano a garantire i soccorsi

“Grave carenza di personale, pochi automezzi e scarse attrezzature: i Vigili del Fuoco, impegnati non solo sul fronte degli incendi boschivi, anche questa estate, rischiano di non riuscire a garantire il soccorso al Paese”. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è in difficoltà e chiede interventi mirati. Il 26 luglio avevano proclamato uno stato di agitazione per protestare contro l’incremento di organico ritenuto insufficiente e i segretari di Cgil, Cisl e Uil avevano inviato una lettera al ministro dell’Interno e ai vertici del Dipartimento per sollecitare e ottenere “stanziamenti specifici indirizzati ad incrementare gli organici del Corpo, in atavica carenza sia nel settore operativo, sia nel Ruolo tecnico professionale” anche perché “alle promesse non sono seguiti i fatti”, hanno sottolineato i tre dirigenti sindacali. Le tre sigle chiedono un piano triennale di assunzioni, che colmi il vuoto esistente “tra la dotazione organica teorica (39.500 unità) e quella reale (35.000 unità)”, perciò sono necessarie dunque 4.500 unità “per poter lavorare nell’ordinarietà e comunque in emergenza: ecco perché auspichiamo in un potenziamento che possa contare almeno a 40.000 unità operative e 5.000 unità del ruolo tecnico professionale”.