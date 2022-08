Sony, la multinazionale giapponese, aumenterà il prezzo della PlayStation

Sony, aumentano i prezzi della PlayStation. Il gruppo giapponese di elettronica e intrattenimento aumenterà il prezzo di vendita consigliato della PlayStation 5 in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico, America Latina e Canada. L’aumento dei prezzi, come ha spiegato Sony, è necessario per far fronte all’attuale e incerto contesto economico globale e per via dell’impatto negativo degli elevati tassi di inflazione sul business dell’azienda. Il mercato degli Stati Uniti sarà l’unico a mantenere i prezzi invariati.