Avanci firma accordi con Hyundai e Kia

Le case automobilistiche sudcoreane si uniscono all’essenziale mercato dei brevetti di Avanci per i veicoli connessi

Oggi, Avanci ha annunciato di aver firmato accordi di licenza di brevetto con Hyundai Motor Company e Kia Corporation, aumentando il numero totale di marchi automobilistici concessi in licenza attraverso Avanci a 45. I veicoli connessi dei marchi Genesis, Hyundai e Kia ricevono licenze per i brevetti essenziali 2G, 3G e 4G dei 50 licenziatari che partecipano oggi al programma di licenze automobilistiche di Avanci, così come altri che si uniranno come licenziatari in futuro.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Hyundai e Kia, case automobilistiche sudcoreane e insieme uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni di mobilità, come licenziatari Avanci”, ha dichiarato Kasim Alfalahi (in foto), fondatore e amministratore delegato di Avanci. “Questi accordi rappresentano una crescita significativa per Avanci e dimostrano il nostro impegno a offrire soluzioni di licenza semplici, prevedibili ed efficienti per l’industria automobilistica”.

Avanci ha trasformato il modo in cui le aziende condividono la tecnologia concedendo in licenza la proprietà intellettuale di molti diversi titolari di brevetti in un’unica transazione, a tassi fissi, pagati una volta per tutta la vita del veicolo. Semplificando il processo di condivisione della tecnologia, Avanci fornisce ai produttori automobilistici un modo efficiente e trasparente per accedere alla tecnologia wireless necessaria per i loro veicoli connessi. Decine di milioni di veicoli connessi sulle strade del mondo sono autorizzati attraverso Avanci.