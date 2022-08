Massimiliano Pulciani: “Test sul Genere Umano, istruzioni per l’uso per il benessere umano”

Salute e benessere sono temi sempre più sentiti e la consapevolezza di quanto siano correlati ed essenziali è in espansione. In questi anni i numeri legati a malattie come tumori e problemi cardiaci sono aumentati vertiginosamente, inclusi tutti i problemi derivanti da una nutrizione non equilibrata e ancora peggio da quello che beviamo. L’inquinamento delle nano plastiche è molto diffuso, ma non ce ne rendiamo conto, a questo si aggiunge l’inquinamento invisibile dell’elettromagnetismo.

“Viviamo in un ambiente competitivo e superficiale, irrorato continuamente da ‘input’ sbagliati”, spiega Massimiliano Pulciani. “Spesso chiudiamo gli occhi per non vedere che siamo già con i piedi, o peggio ancora, con buona parte del corpo nelle le sabbie mobili e ci troviamo a reagire solo quando si presenta un problema personale”, spiega Massimiliano Pulciani. “Disperdiamo continuamente energie e le nostre cellule hanno difficoltà a rigenerarsi in modo sano e naturale, ricorrendo sempre di più a farmaci che, per risolvere un problema, ne creano un altro. Insomma un cane che si morde la coda. Proprio per questo ho deciso di dedicarmi alla ricerca e alla prevenzione – sottolinea – ma soprattutto alla cura naturale del nostro benessere: oggi è possibile, attraverso il test sul Genoma Umano (DNA), ottenere un report completo e dettagliato sullo status individuale della persona. Con il sequenziamento del Genoma, l’approccio delle persone alla salute cambia da reattivo a proattivo. Vivere meglio è possibile, a patto di essere disposti a non circondarsi sempre di quei beni o servizi futili di cui riusciamo ad appagarci solo in apparenza”.

Benessere, salute, previdenza, protezione, cura e formazione: questi i sei pilastri principali sui quali Massimiliano Pulciani sviluppa da oltre trent’anni la sua attività professionale di consulente, imprenditore e project manager, mettendo sempre al centro il cliente con le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. Il suo operato si estende tra Roma e Miami ed è sempre rivolto a cogliere le opportunità che offre il mercato con il fine ultimo di contribuire ad un miglioramento della qualità della vita.

“Chi mi sceglie è perché sceglie la persona prima di tutto e poi perché ha bisogno di comprendere quale è il miglior servizio o prodotto per il Benessere, la Salute e la Cura di se stessi”, afferma Pulciani. “A tutt’oggi ci si reca dal medico solo quando sopraggiunge la malattia, si assumono farmaci senza conoscere eventuali reazioni avverse, si procede in cure per ipotesi e per esclusione. Attraverso il sequenziamento del Genoma il paradigma si ribalta completamente: prevenire per non curare. Conoscere prima chi siamo e la nostra reazione ai farmaci permette di evitare reazioni avverse, talvolta anche gravi ed irreversibili. Prevenire è possibile eseguendo solo analisi mirate al nostro organismo, ciò consente di poter condurre uno stile di vita su misura, allungare la vita e vivere bene. Il sequenziamento del DNA – conclude – sta rivoluzionando il modo di pensare alla propria salute: accedere alle informazioni racchiuse nei nostri geni ci aiuta infatti ad avere un quadro più preciso sulla nostra salute, sulla nostra conformazione individuale e suggerirci cure personalizzate”.