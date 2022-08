c-LEcta registra un anno record con una crescita significativa

La linea di prodotti è stata ampliata per includere NuCLEANase, un enzima che vanta un’ampia gamma di potenziali applicazioni nell’industria alimentare.



La rotta per la crescita futura è stata impostata: c-LEcta si è assicurata oltre 10.000 m² di superficie edificabile per la sua nuova sede ad Alte Messe Leipzig.

c-LEcta, una società globale di biotecnologie con leadership tecnologica nell’ingegneria enzimatica e nello sviluppo di bioprocessi, ha continuato con successo il suo sviluppo dinamico del business nell’anno fiscale 2021.

“Siamo molto orgogliosi delle nostre prestazioni negli ultimi anni. I nostri prodotti hanno fornito un buon slancio di crescita, ma anche una grande resilienza grazie ai diversi casi d’uso e questo ci ha supportato negli ultimi due anni. Per continuare a guidare questa crescita a lungo termine, quest’anno abbiamo continuato a costruire il nostro team e ora siamo lieti di avere a bordo 120 dipendenti altamente qualificati. Abbiamo in programma di continuare a investire in personale e attrezzature aggiuntivi anche in futuro”, ha commentato Thomas Pfaadt, CFO di c-LEcta GmbH.