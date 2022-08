La flotta di MSC Crociere ottiene la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell’ambiente marino

MSC Crociere ha annunciato oggi che la sua intera flotta di 19 navi ha ottenuto la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell’ambiente marino. Un riconoscimento che riguarda le procedure per la gestione dei rifiuti a bordo delle navi, tra cui il controllo, la raccolta, la separazione, la catalogazione, il trattamento e lo stoccaggio.

MSC Crociere ha annunciato oggi che la sua intera flotta di 19 navi ha ottenuto la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell’ambiente marino. Un riconoscimento che riguarda le procedure per la gestione dei rifiuti a bordo delle navi, tra cui il controllo, la raccolta, la separazione, la catalogazione, il trattamento e lo stoccaggio. La certificazione comprende, inoltre, il sistema con cui le navi entrano in comunicazione con le strutture a terra e consegnano i rifiuti agli impianti portuali di raccolta. Anche tutte le future unità MSC Crociere riceveranno questa certificazione non appena entreranno in servizio.

La certificazione ISO 21070:2017 è complementare al Regolamento di esecuzione UE 2022/91 del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per stabilire che una nave produce quantità ridotte di rifiuti gestendoli in modo sostenibile ed ecologico. I criteri ISO forniscono informazioni aggiuntive sulle pratiche di gestione dei rifiuti che le autorità portuali possono prendere in considerazione per calcolare la riduzione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta in conformità con la Direttiva UE 2019/883.

“Siamo orgogliosi che la nostra intera flotta sia ora certificata ISO 21070:2017. Mentre lavoriamo in prima linea per portare avanti le grandi sfide sulla sostenibilità che il nostro settore deve affrontare, continuiamo a utilizzare ogni strumento disponibile per accelerare questo processo, compresi gli standard e le certificazioni del settore. Siamo e resteremo sempre impegnati nella tutela dell’ambiente” ha dichiarato Minas Myrtidis (in foto), VP Environmental Operations & Compliance.

MSC Crociere è il terzo brand crocieristico al mondo, nonché leader in Italia, in Europa, in Sud America, nell’area del Golfo e in Africa meridionale, con quote di mercato superiori a quella di qualsiasi altro operatore. È anche il brand di crociere in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza nei mercati dei Caraibi, del Nord America e dell’Estremo Oriente.

Con sede a Ginevra, MSC Crociere è uno dei due marchi che fanno parte della Divisione Crociere del Gruppo MSC, il principale gruppo privato svizzero di spedizioni e logistica con oltre 300 anni di tradizione marittima. MSC Crociere – il marchio contemporaneo – dispone di una moderna flotta di 19 navi, abbinata a un consistente portafoglio di investimenti futuri di nuove unità. Si prevede che la flotta crescerà fino a 23 navi da crociera entro il 2025, con opzioni per altri sei ordini di navi fino al 2030.

MSC Crociere offre ai suoi ospiti un’esperienza di crociera coinvolgente e sicura, ispirata alla tradizione europea della Compagnia, dove possono godere di una cucina internazionale, di un intrattenimento di livello mondiale, di programmi pluripremiati per le famiglie e della più recente tecnologia a bordo.

La priorità numero uno della Compagnia è sempre stata la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell’equipaggio, così come delle comunità nelle destinazioni servite dalle sue navi. Nell’agosto 2020, MSC Crociere ha implementato un nuovo protocollo di salute e sicurezza completo e affidabile diventando la prima grande Compagnia a tornare in mare.

MSC Crociere è da tempo impegnata sul fronte della sostenibilità con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere le zero emissioni nette per le sue operazioni entro il 2050. La Compagnia è anche un importante investitore nelle tecnologie marine ambientali di nuova generazione, con l’obiettivo di sostenerne lo sviluppo e la disponibilità a livello industriale.

Infine, MSC Crociere è impegnata nella conservazione degli ecosistemi, umanitari e culturali attraverso le attività portate avanti dalla MSC Foundation, fondazione del Gruppo MSC.