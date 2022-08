Leonardo: cresce la flotta elicotteristica VIP/corporate in Brasile con nuovi ordini annunciati a LABACE 2022

Ordini per due elicotteri AW169 e un AW109 Trekker destinati a due diversi operatori privati con consegne nel 2023

Con una quota del 45% nell’ultimo decennio, Leonardo è leader mondiale nel mercato degli elicotteri bimotore per trasporto VIP/corporate

Oltre 900 elicotteri VIP in servizio oggi nel mondo, quasi il 25% dei quali basati in America Latina

LABACE 2022 è il primo salone aeronautico nella regione in cui viene presentato il nuovo brand VIP Agusta unitamente al primo pacchetto di servizi dedicati agli operatori

La leadership di Leonardo (che ha come Amministratore Delegato Alessandro Profumo, in foto), nel mercato mondiale degli elicotteri bimotore per trasporto VIP/corporate continua a crescere con nuovi ordini annunciati a LABACE 2022 (San Paolo, Brasile, 9-11 agosto) e comprendenti due AW169 e un AW109 Trekker. Nello specifico, un AW169 e l’AW109 Trekker saranno consegnati ad un operatore privato nel quarto trimestre 2023. L’altro elicottero AW169 sarà fornito al suo operatore nel terzo trimestre del prossimo anno. Gli elicotteri saranno dotati di configurazioni dedicate e interni altamente personalizzati e beneficeranno di pacchetti completi di assistenza tecnica forniti dal nuovo Centro di Supporto Logistico di Itapevi.

Questi ordini portano a 14 unità il totale di AW169 acquistati da operatori VIP in brasile, a conferma del crescente successo di mercato per questo modello di elicottero di ultima generazione fin dalla sua certificazione ottenuta nel 2015. L’AW169, primo nuovo elicottero nella sua categoria ad entrare sul mercato in oltre 30 anni, presenta molteplici innovazioni e combina in maniera unica i ridotti costi di gestione di elicotteri leggeri bimotore con una maggior capacità di carico, raggio d’azione e volume a bordo. Il confort disponibile nel cockpit e in cabina per piloti e passeggeri è assicurato anche dalla capacità di utilizzare uno dei due motori come sistema di alimentazione ausiliario (APU – Auxiliary Power Unit mode) in grado di mantenere funzionanti a terra il sistema di climatizzazione e riscaldamento e le radio. Questo contribuisce a creare un ambiente interno ideale e permette a equipaggio e passeggeri di utilizzare equipaggiamenti di bordo fondamentali in qualsiasi condizione meteo, mantenendo i rotori fermi e garantendo in tal modo maggior sicurezza, minor impatto acustico e consumo di carburante riducendo conseguentemente anche le relative emissioni. Il moderno cockpit digitale è dotato di tecnologia touch screen ed una versatile presentazione delle informazioni assicurando una maggior consapevolezza del quadro operativo per i piloti, riducendone così il carico di lavoro e incrementando il livello di sicurezza.

L’AW109 Trekker si avvale dello straordinario successo della serie di elicotteri bimotore leggeri AW109, punto di riferimento in questa categoria in Brasile. Primo elicottero di Leonardo in questa classe dotata di pattini, l’AW109 mantiene la fusoliera, l’ampia cabina e le prestazioni al vertice dell’AW109 Grand offrendo al contempo maggior capacità di carico e costi competitivi, dimostrandosi la scelta ideale per soddisfare le esigenze degli operatori in termini di capacità e rapporto costo/efficacia. L’AW109 Trekker è dotato di avionica di ultima generazione Genesys Aerosystems che può essere configurata in base ai requisiti dell’operatore: uno o due piloti, volo a vista o strumentale.

Con una quota di mercato superiore al 45% nell’ultimo decennio, Leonardo è leader nel settore degli elicotteri bimotore VIP/corporate, per applicazioni quali trasporto privato, charter e governativo, grazie alla gamma più moderna e ampia caratterizzata da modelli con avionica e sistemi di navigazione allo stato dell’arte, le migliori prestazioni, i più elevati standard di sicurezza e certificativi. Sono oltre 900 gli elicotteri VIP/corporate di Leonardo in servizio nel mondo oggi. Quasi il 25% di questi sono basati in America Latina. Partendo dalle consolidate caratteristiche dell’Azienda in termini di design, tecnologia, filosofia dei servizi e valori nel campo del trasporto executive, nell’ottobre 2021 Leonardo ha presentato il nuovo brand Agusta al fine di lanciare nuove iniziative nel mercato di riferimento tenendo fede alla propria tradizione fatta di esperienza e eccellenza uniche nel settore. LABACE è anche il primo salone aeronautico nella regione dove viene presentato il nuovo brand Agusta unitamente alla prima gamma di servizi dedicati al trasporto VIP.