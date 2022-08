Lenovo Group: risultati del primo trimestre dell’esercizio 2022/23

Lenovo registra un aumento dei ricavi e della redditività per il nono mese consecutivo, ove tali robuste prestazioni sono alimentate da una serie di nuovi motori di crescita

Lenovo Group ha annunciato in data odierna di aver registrato ottimi risultati nel primo trimestre con un aumento sia dei ricavi che della redditività per il nono trimestre consecutivo. Il reddito netto dichiarato per il primo trimestre è aumentato dell’11% su base annua salendo a 516 milioni di dollari e del 35% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente raggiungendo 556 milioni di dollari su base non HKFRS (Standard di rendicontazione finanziaria di Hong Kong)[1]. I ricavi sono saliti a 17 miliardi di dollari, il che corrisponde a un tasso di crescita del 5% su base annua a valuta costante.

I segmenti non PC del gruppo hanno generato il 37% dei ricavi, a dimostrazione del fatto che la strategia aziendale di trasformazione basata sui servizi e gli investimenti continui nella diversificazione delle attività hanno dato buoni frutti e stanno alimentando opportunità di crescita futura.