NVP, ricavi consolidati pari a 8,1 mln

NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica che i Ricavi consolidati al 30 giugno 2022, non soggetti a revisione contabile, si attestano a circa 8,1 milioni di euro (di cui circa 0,4 milioni di euro relativi alla controllata NVP Roma S.r.l.), in crescita rispetto a 6,2 milioni di euro del 30 giugno 2021. Si segnala che i ricavi al 30 giugno 2021 si riferiscono esclusivamente all’Emittente poiché non era stata predisposta la situazione semestrale consolidata ed i ricavi connessi alla già acquisita NVP Napoli risultavano irrilevanti ai fini del consolidamento.

I Ricavi realizzati si riferiscono per circa 5,5 milioni di euro alle attività riconducibili alle “manifestazioni sportive” e per circa 2,6 milioni di euro alle attività di “entertainment & moda”; mentre, per quanto riguarda i Ricavi all’Estero, pari a circa 0,6 milioni di euro, si mantengono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

NVP segna nel 2022 due trimestri consecutivi in crescita e superiori alle attese: dopo un 1Q 2021 con Ricavi pari a 3,6 milioni di euro (+44% rispetto a 2,5 milioni di euro nel 1Q 2021), il 2Q 2021 registra Ricavi pari a circa 4,5 milioni di euro (+22% rispetto a 3,7 milioni di euro nel 2Q 2021).

Il Valore della Produzione ammonta a circa 9,4 milioni di euro, in aumento rispetto a 7,3 milioni di euro al 30 giugno 2021.

Massimo Pintabona, nella foto, Amministratore Delegato di NVP: “La crescita dei ricavi conseguita nella prima metà del 2022 rappresenta un importante fattore di potenziamento delle attività aziendali nonché di diversificazione delle produzioni legate agli eventi di “entertainment e moda”. Nella seconda parte dell’anno proseguiremo con la diversificazione delle produzioni fruttando gli importanti investimenti in innovazione tecnologica per proseguire con l’offerta di servizi all’avanguardia”.