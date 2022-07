Finanza.tech e Viceversa diventano partner per promuovere capitali revenue-based per aziende digitali in fase di crescita

Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – e Viceversa – fintech innovativa che offre smart capital ad aziende digitali per le spese di marketing – annunciano una partnership di lungo periodo.

La collaborazione tra le due realtà nasce con l’obiettivo di veicolare i capitali messi a disposizione da Viceversa, secondo il modello del revenue-based financing, alle PMI identificate da Finanza.tech, che le presenterà al partner solo dopo una prima valutazione sui requisiti di idoneità. L’azienda viene valutata dal software e dal team di Finanza.tech in base a specifici indicatori finanziari. Le aziende selezionate verranno poi analizzate dall’algoritmo di Viceversa per valutarne solidità finanziaria e potenziale di crescita.

Ancora una volta, il protagonista del successo della collaborazione è il matching tra la tecnologia e smart capital per rispondere alle necessità, manifeste o latenti, delle PMI, identificate dalle due realtà fintech.

La peculiarità che accomuna le due realtà è la centralità del ruolo della tecnologia all’interno dei modelli di business. Il matching finanziario è solo il primo passo di questa collaborazione; l’intento dei due partner è, infatti, quello di lavorare a stretto contatto per co-creare e promuovere nuove forme di finanziamento per PMI, che siano sempre più data-driven e che, quindi, riescano a rispondere con sempre maggiore efficacia alle specifiche necessità di nuovi clienti e nuovi segmenti di mercato.

Finanza.tech è un financial enabler – ovvero abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario – e si occupa di fornire consulenza finanziaria alle PMI in modo semplice e innovativo. Grazie ad un algoritmo proprietario, è in grado di interpretare i dati finanziari delle imprese ed identificare i loro bisogni latenti proponendo all’impresa le soluzioni e i prodotti finanziari più adatti a rispondere alle esigenze emerse durante l’analisi. Tutto avviene in maniera interamente digitale. Tutti gli utenti hanno la possibilità di ottenere, con un click, un dossier che fornisce una fotografia generale dello stato economico-finanziario dell’azienda e di incrociare le proprie esigenze con le offerte di decine di istituti di credito, tradizionali o fintech, in modo automatico e istantaneo.

Fabio Pisano, Marketing and Communication Manager di Finanza.tech commenta: “Siamo molto felici di poter annunciare la partnership con Viceversa con cui condividiamo valori e modo di fare. Siamo entrambi forti fautori dell’innovazione digitale e abbiamo messo la tecnologia al centro dei nostri modelli di business. Con questa collaborazione abbiamo l’opportunità di supportare le

piccole e medie imprese che operano nel mondo del retail digitale, dando una spinta concreta alla loro crescita, grazie agli investimenti in marketing e comunicazione che Viceversa rende possibili – questo ci rende orgogliosi e ansiosi di metterci all’opera”.

Viceversa supporta la crescita di e-commerce e aziende digitali offrendo capitali e advanced analytics per la gestione delle attività di digital marketing. Invece di chiedere garanzie personali o una percentuale del capitale della società, Viceversa viene rimborsata con una percentuale dei ricavi futuri dell’azienda. Gli e-commerce ottengono tra 10K e 1M in 3 giorni senza inviare alcun documento, ma solo collegandosi alla piattaforma di Viceversa, che valuta il potenziale di crescita dell’azienda target grazie ad un algoritmo proprietario.

“In Viceversa vogliamo offrire un prodotto semplice, veloce e che impatti in maniera tangibile il tessuto economico e le aziende che lo compongono. Con Finanza.tech abbiamo trovato un partner strategico con cui condividere questa missione. Insieme porteremo risorse ed innovazione ad un’audience sempre più ampia e che vuole crescere” – dichiara Pedro Salvi, CFO & Co-Founder.

Un forte focus sull’innovazione tecnologica e una volontà comune di accelerare lo sviluppo delle PMI che operano nel mondo dell’e-commerce – questi i due elementi che hanno reso possibile questo progetto sinergico che si prepara a partire.

Una partnership coraggiosa e importante, che ha l’opportunità di dare un supporto concreto all’economia reale in un momento cruciale.