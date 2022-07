Covid, due dosi di infezione hanno ridotti i rischi per i bambini

La vaccinazione contro il Covid-19 ha ridotto i rischi di infezione da Sars-CoV-2 e di correlata ospedalizzazione nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. In particolare nei bambini che hanno ricevuto due dosi il vaccino sembra avere un’efficacia dell’82,7% nel prevenire i ricoveri causati da Covid. Sono i risultati di uno studio appena pubblicato su ‘The New England of Medicine’, che ha indagato l’efficacia del vaccino anti Covid contro la variante Omicron nei bambini di questa fascia d’età. Lo studio è stato condotto dal 21 gennaio all’8 aprile 2022, periodo in cui la variante Omicron si stava diffondendo rapidamente andando a sostituire la Delta in molti paesi. Ad essere analizzati sono stati un totale di 255.936 bambini di Singapore di età compresa tra 5 e 11 anni. Lo studio ha valutato l’incidenza di tutte le infezioni da Sars-CoV-2 segnalate (confermate su test di reazione a catena della polimerasi -Pcr, test rapido dell’antigene o entrambi), infezioni da Sars-CoV-2 confermate su test Pcr e malattia da Covid-19 (ricoveri correlati a Covid-19) tra bambini non vaccinati, parzialmente vaccinati (da 1 giorno dopo la prima dose di vaccino e fino a 6 giorni dopo la seconda dose) e completamente vaccinati (da 7 giorni dopo la seconda dose). I risultati hanno evidenziato come tra i bambini non vaccinati, i tassi di incidenza grezzi di tutte le infezioni da Sars-CoV-2 segnalate, le infezioni da Sars-CoV-2 confermate dalla Pcr e i ricoveri correlati a Covid-19 erano rispettivamente 3.303; 473,8 e 30 per 1 milione di giorni-persona. Tra i bambini parzialmente vaccinati, l’efficacia del vaccino è stata del 13,6% contro tutte le infezioni da Sars-CoV-2; del 24,3% contro la Sars-CoV confermata dalla PCR e del 42,3% contro il ricovero correlato a Covid-19; nei bambini completamente vaccinati, l’efficacia del vaccino è stata del 36,8% contro tutte le infezioni da Sars-CoV-2; del 65,3% contro la Sars-CoV-2 confermata dalla Pcr e dell’82,7% contro il ricovero correlato a Covid-19.