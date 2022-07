Italmobiliare con SIDI Sport investe in un marchio iconico indossato da appassionati e campioni di tutto il mondo

Italmobiliare prosegue nella strategia di ampliamento del proprio portafoglio di partecipazioni con l’acquisizione di SIDI Sport, marchio iconico che ha saputo rivoluzionare il mondo delle calzature per il ciclismo e il motociclismo, diventando coprotagonista di vittorie straordinarie che hanno scritto la leggenda di questi sport. SIDI Sport rappresenta una storia italiana di grande successo che ha portato la società – tramite il fondatore Dino Signori (nella foto) – a diventare un leader riconosciuto a livello globale per la produzione di scarpe da ciclismo e motociclismo, registrando nel 2021 un fatturato di quasi 38 milioni di euro e EBITDA pari a circa 7 milioni di euro. In base agli accordi raggiunti, il 100% del capitale di SIDI Sport S.r.l. sarà rilevato da Italmobiliare a fronte di un investimento di 66 milioni di euro, oltre alla cassa netta detenuta dalla Società alla data del 31 agosto 2022, quale determinata secondo le specifiche previsioni contrattuali definite tra le parti. L’esecuzione del contratto è soggetta al completamento di una riorganizzazione societaria che prevede lo scorporo di alcuni immobili ed è prevista nel quarto trimestre dell’anno. “Con questa nuova operazione, Italmobiliare amplia la propria presenza nel mercato dello sport e dell’outdoor, in un settore caratterizzato da un alto tasso di crescita e con ulteriori potenzialità di sviluppo – sottolinea Carlo Pesenti, Consigliere delegato di Italmobiliare – La scelta di investire in SIDI è supportata dal valore di un brand apprezzato e vincente, dall’efficienza produttiva e dalle potenzialità per il futuro dell’azienda. Per Italmobiliare questa nuova acquisizione è un ulteriore passo all’interno della nostra strategia di valorizzazione e rafforzamento di marchi italiani di successo da accompagnare anche nello sviluppo globale”. “Sono orgoglioso di questa operazione che rispetta la mia storia imprenditoriale di oltre sessant’anni e farà sì che l’azienda potrà crescere ancora più forte e competitiva” aggiunge Dino Signori, fondatore della Società e attuale Presidente: “Italmobiliare – e l’Ingegnere Carlo Pesenti che ho potuto conoscere ed apprezzare – sapranno dare continuità ai valori e alle idee che ho sempre perseguito così da consolidare e rafforzare la tradizione e il prodotto di SIDI. Ringrazio la mia famiglia e tutti i dipendenti per gli sforzi profusi che hanno consentito il raggiungimento di brillanti risultati”. Italmobiliare è stata assistita nell’operazione da KPMG per la parte M&A, due diligence finanziaria, fiscale, legale e ESG, dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da OC&C Strategy Consultants sugli aspetti strategici e di business. SIDI Sport è stata assistita nell’operazione da Banca Generali Private Divisione Wealth Management, Legalitax Studio Legale e Tributario, e dal dott. Alessandro Gallina, consulente storico della famiglia Signori.