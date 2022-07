FNM ottiene un ESG Risk Rating di 7,4 da Morningstar Sustainalytics

Al fine di rafforzare l’impegno verso una maggiore integrazione dei principi ESG nelle strategie e nella gestione del Gruppo e in un’ottica di trasparenza verso gli stakeholder, FNM S.p.A. ha richiesto volontariamente a Morningstar Sustainalytics – società leader nella ricerca e nell’assegnazione dei rating in ambito ESG – la valutazione dell’ESG Risk Rating del Gruppo FNM. Sustainalytics ha valutato come trascurabile (“negligible”) il profilo di rischio ESG a cui il Gruppo FNM è esposto attribuendo un ESG Risk Rating con un punteggio pari a 7,4 (su una scala compresa tra 0 e > 40, dove 0 indica il miglior rating e >40 il peggiore). Il punteggio ottenuto si colloca nelle prime 50 posizioni tra le circa 15.000 entità valutate da Sustainalytics in tutto il mondo ed al 4° posto tra le 171 entità attive nel settore delle infrastrutture di trasporto. L’ESG Risk Rating misura l’esposizione di un’azienda ai rischi ESG materiali specifici di ciascun settore e l’efficienza con cui un’azienda gestisce tali rischi, con l’obiettivo di supportare gli investitori nello sviluppo e nell’attuazione di strategie di investimento responsabili. In particolare, è stata valutata positivamente la gestione del rischio riguardo la sostenibilità dei servizi, le relazioni con la comunità, la salute e la sicurezza sul lavoro e l’anticorruzione. Il rischio residuo non gestito è stato ritenuto trascurabile. Andrea Gibelli, nella foto, Presidente di FNM, ha commentato:” L’ottenimento di un rating ESG sulla base di una richiesta volontaria da parte di FNM è la testimonianza dell’impegno del Gruppo verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance. Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto sino ad oggi, ma che allo stesso tempo ci sprona a migliorare ulteriormente la trasparenza e l’attenzione verso le tematiche della sostenibilità, sempre più importanti per supportare la generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder”.