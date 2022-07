Saipem, completamento dell’aumento di capitale

Saipem (nella foto, l’a. d. Francesco Caio) comunica che ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022, le n. 584.726.520 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e non sottoscritte ad esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.327.964,76, sono state sottoscritte da BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di joint global coordinators) (i “Joint Global Coordinators”) e ABN AMRO, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di joint bookrunners) (i “Joint Bookrunners” e, unitamente ai Joint Global Coordinators, i “Garanti”).

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l’aumento di capitale avente ad oggetto n. 1.974.327.430 Nuove Azioni risulta pertanto integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 1.999.993.686,59 (di cui Euro 41.460.876.03 a titolo di capitale e Euro 1.958.532.810.56 a titolo di sovrapprezzo).

Il nuovo capitale sociale di Saipem risulta quindi pari ad Euro 501.669.790,83, suddiviso in n. 1.995.557.732 azioni ordinarie e n. 1.059 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale.

La relativa attestazione ai sensi dell’art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi nei termini di legge.